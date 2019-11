Pista Luga | Coppa del Mondo – L’Italia centra quattro top ten

Fonte : sportfair

(Di domenica 24 novembre 2019) Nell’ultima giornata della seconda tappa del circuito internazionale il Team Pursuit maschile chiude 5°, Lollobrigida e Bonazza rispettivamente 8ª e 9ª nella Mass Start e la Lollobrigida termina 8ª anche nei 1500 metri Non ancora l’acuto tanto atteso ma parecchi ottimi piazzamenti a caratterizzare la giornata della Nazionale italiana dilunga nelle gare conclusive della seconda tappa stagionale didel. Sul ghiaccio polacco di Tomaszów Mazowiecki i ragazzi del d.t. Maurizio Marchetto hanno conquistatotop ten nelle gare di division A confermando la bontà del percorso azzurro. Nella Mass Start, la specialità più attesa, dopo aver superato brillantemente le semifinali rispettivamente con un 3° e un 5° posto Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) e Noemi Bonazza (Fiamme Oro) hanno terminato la finale in 8ª e in 9ª posizione. Sempre al ...