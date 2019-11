Pezzi unici | anticipazioni terza puntata | Lapo turbato e Vanni in difficoltà

Pezzi unici : anticipazioni terza puntata di domenica 1 dicembre 2019 : Sergio Castellitto Sei prime serate, dirette da Cinzia TH Torrini ed ambientate a Firenze, riportano Sergio Castellitto alla fiction. E’ lui il protagonista principale di Pezzi Unici, una coproduzione Rai Fiction – Indiana Production, in collaborazione con Cassiopea Film Production, che racconterà la sua indagine sulla morte del figlio ma mostrerà anche il mondo dell’artigianato toscano. A seguire tutte le anticipazioni, ...

Pezzi unici - spoiler 1° dicembre : Chiara vuole lasciare Vanni - Lapo ritrova la madre : Pezzi Unici, la serie tv con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello sta registrando ottimi ascolti dopo il debutto in televisione. Gli spoiler della terza puntata in onda il 1° dicembre 2019, rivelano che Vanni Bandinelli scoprirà che sua moglie Chiara vuole lasciarlo, mentre Lapo riceverà la visita della madre, con un passato molto turbolento alle spalle. Arriva la madre di Lapo, Chiara vuole la separazione Continua il successo della serie tv ...

I ragazzi di Pezzi unici rischiano più del carcere - cosa hanno fatto? Anticipazioni 1 dicembre : Pezzi Unici è sicuramente un gioiellino di questo autunno di Rai1 e i fan sperano già che ci sia una seconda stagione. I ragazzi alla corte di Vanni sanno essere intensi e interessanti, disperati e speranzosi allo stesso tempo, e tutto questo deve passare per le mani dell'artigiano che prima stenta a fatica ad accettarli nel suo laboratorio e poi prova a insegnare loro come vivere almeno fino a quando non capisce che forse proprio loro sono ...

Pezzi unici - anticipazioni 3^ puntata : Lapo rischia una denuncia : anticipazioni Pezzi Unici, terza puntata (1 dicembre): Lapo denunciato dopo una rissa? La nuova serie tv del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, Pezzi Unici, prosegue con la terza puntata domenica 1 dicembre con altri due blocchi di episodi. Nel ruolo di Lapo, troviamo il bel Leonardo Pazzagli che ha conquistato i social, un ragazzo toscano ospitato in una casa famiglia, molto difficile e violento, che sfoga la rabbia e il dolore ...

Margherita Tiesi - la figlia di Panariello in Pezzi unici : “Parlo con Dio” : Pezzi Unici: Margherita Tiesi nella fiction interpreta Beatrice La nuova fiction di RaiUno Pezzi Unici ha avuto un ottimo esordio in termini di ascolti. Il merito sicuramente è della presenza di attori esperti come Sergio Castellitto e Giorgio Panariello. Ma non solo. Una nuova generazione di attori si sta imponendo nella televisione italiana e tra […] L'articolo Margherita Tiesi, la figlia di Panariello in Pezzi Unici: “Parlo con ...

Anticipazioni Pezzi unici terza puntata : la bottega di Vanni verrà chiusa per irregolarità : Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 1 con la fiction Pezzi Unici, che vede tra i suoi protagonisti Francesco Castellitto e Irene Ferri. Il debutto della scorsa settimana è stato premiato dal punto di vista degli ascolti, dato che la serie si è portata a casa una media di oltre quattro milioni e mezzo di spettatori pari ad uno share che ha superato la soglia del 20% in prime time con picchi che arrivavano al 25%. Domenica 1° dicembre ...

Pezzi unici - Vanni ed Erica ai ferri corti : anticipazioni seconda puntata domenica 24 novembre : La nuova serie tv di Rai1, Pezzi unici, prosegue con una seconda puntata composta dal blocco di due episodi, sempre in prima serata, a partire dalle 21.25 di domenica 24 novembre. Nel ruolo del protagonista Vanni, ovviamente, troviamo un Sergio Castellitto molto in forma che guida il cast della nuova fiction di ampio respiro prodotta dalla Rai, che sta anche avendo un ottimo riscontro di pubblico. LEGGI ANCHE: Giorgio Panariello dopo la battuta ...

Pezzi unici seconda puntata : trama e anticipazioni 24 novembre 2019 : Pezzi Unici seconda puntata. Stasera in tv domenica 24 novembre 2019 arriva su Rai 1 la fiction con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello. Ecco di seguito il cast completo, trama e anticipazioni sulla decima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Pezzi Unici prima puntata: trama e anticipazioni 17 novembre 2019 Pezzi Unici trama episodio 3 Sospetti. In bottega si presenta un designer alla moda per proporre a Vanni una ...

Pezzi unici - anticipazioni seconda puntata : Continua a non fidarsi, Vanni (Sergio Castellitto), dei cinque giovani che si è ritrovato nella sua bottega in via degli Artigiani a Firenze, ma nonostante questo se li tiene vicino, convinto che sappiano qualcosa della morte del figlio. Nella seconda puntata di Pezzi Unici, in onda questa sera, 24 novembre 2019, alle 21:25 su Raiuno, i sospetti del protagonista ruotano tutti su Erica (Anna Manuelli). ...

Pezzi unici – Seconda puntata di domenica 24 novembre 2019 – Trama - anticipazioni. : Terminata Imma Tataranni e anche La strada di casa, Raiuno alla domenica sera ha una nuova fiction sul filone delle indagini e del mistero: si tratta di Pezzi Unici, articolata in sei puntate e firmata da Cinzia TH Torrini. Una crime story ambientata a Firenze che abbraccia racconto generazionale, dramma sociale e giallo. Nel cast […] L'articolo Pezzi Unici – Seconda puntata di domenica 24 novembre 2019 – Trama, anticipazioni. sembra ...

Pezzi unici le puntate di domenica 24 novembre - anticipazioni : Pezzi Unici domenica 24 novembre due nuove puntate su Rai 1, anticipazioni Dopo il buon riscontro di pubblico, prosegue su Rai 1 l’appuntamento con Pezzi Unici la fiction sull’artigianato con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello e un gruppo di ragazzi. domenica 24 novembre due nuove puntate dalle 21:25. La fiction è suddivisa in 6 serate, le prime due puntate di Pezzi Unici sono on demand sul sito di Rai Play. ...