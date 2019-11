Pezzi Unici | Anticipazioni | Stasera la seconda puntata della Serie TV Fiction con Sergio

Anticipazioni Pezzi Unici terza puntata : la bottega di Vanni verrà chiusa per irregolarità : Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 1 con la fiction Pezzi Unici, che vede tra i suoi protagonisti Francesco Castellitto e Irene Ferri. Il debutto della scorsa settimana è stato premiato dal punto di vista degli ascolti, dato che la serie si è portata a casa una media di oltre quattro milioni e mezzo di spettatori pari ad uno share che ha superato la soglia del 20% in prime time con picchi che arrivavano al 25%. Domenica 1° dicembre ...

Pezzi Unici - Vanni ed Erica ai ferri corti : anticipazioni seconda puntata domenica 24 novembre : La nuova serie tv di Rai1, Pezzi unici, prosegue con una seconda puntata composta dal blocco di due episodi, sempre in prima serata, a partire dalle 21.25 di domenica 24 novembre. Nel ruolo del protagonista Vanni, ovviamente, troviamo un Sergio Castellitto molto in forma che guida il cast della nuova fiction di ampio respiro prodotta dalla Rai, che sta anche avendo un ottimo riscontro di pubblico. LEGGI ANCHE: Giorgio Panariello dopo la battuta ...

Programmazione 23-29 novembre Rai e Mediaset : Pezzi Unici la domenica - il Processo venerdì : L'inverno ormai è alle porte e cosa c'è di meglio se non guardare la televisione. La Programmazione che parte da sabato 23 a venerdì 29 novembre sarà incentrata molto sulle fiction. A seguire i dettagli sulla Programmazione delle tre reti Mediaset e Rai. I programmi trasmessi dalla Rai Sabato 23 novembre ritorna su Rai Uno in prima serata il programma musicale "Una storia da cantare", infatti in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli Enrico ...

Pezzi Unici : chi è Leonardo Pazzagli - l’interprete di Lapo : Leonardo Pazzagli, 27 anni, un passato da calciatore e un presente da attore nella fiction Pezzi Unici in onda la domenica sera su Rai1. Nella serie con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello, diretta da Cinzia TH Torrini, Leonardo interpreta Lapo, un ragazzo toscano ospitato in una casa famiglia. Ma chi è Leonardo Pazzaglia? Pezzi Unici, chi è Leonardo Pazzagli Leonardo Pazzagli è cresciuto a Colle di Val d’Elsa in provincia di Siena e ...

Pezzi Unici - spoiler domenica 24/11 : Bandinelli dubita che il figlio si sia suicidato : Pezzi Unici, la nuova fiction che vede come protagonista Sergio Castellitto, tornerà nuovamente su Rai1 con la seconda puntata domenica 24 novembre 2019, in onda come sempre in prima serata a partire dalle ore 21:20 circa. Le anticipazioni di questo nuovo episodio ci annunciano che Vanni Bandinelli incomincerà a sospettare che suo figlio Lorenzo non sia morto suicidandosi, ragion per cui inizierà a indagare sul rapporto che c'era tra suo figlio ...

Pezzi Unici - Prima e Seconda Puntata : Una Tragedia Colpisce Vanni! : Pezzi Unici, trama Prima e Seconda Puntata: Vanni, il protagonista della fiction, viene colpito da una Tragedia e decide di indagare più a fondo, non dimenticando anche di portare avanti il bene e tutto ciò che c’è di positivo. Ma non sarà facile per lui… Inizia Pezzi Unici, la fiction di Rai 1 che promette di emozionare moltissimo i suoi telespettatori. I primi due episodi fanno conoscere al pubblico la storia di Vanni, e quella ...

Ascolti tv - domenica 17 novembre : Pezzi Unici doppia La caccia Monteperdido : La nuova fiction Rai ‘Pezzi Unici‘ con la prima puntata in onda su Rai1 ha ottenuto 4.621.000 telespettatori e il 20% di share vincendo la serata del 17 novembre e doppiando la concorrenza di Canale 5, dove ‘La caccia – Monteperdido‘ ha totalizzato 2.117.000 spettatori e il 9.4% di share. Ascolti tv prime time Meglio della serie di Canale 5 ha fatto ‘Le Iene’ su Italia 1, con 2.229.000 spettatori e il ...

