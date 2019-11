Pensioni | dalla scuola alle partite Iva | tutte le finestre per lasciare il lavoro nel 2020

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 24 novembre 2019) Lavoratori privati o pubblici,Iva o co.co.co: ogni “categoria” ha la propria finestra di uscita per la pensione, che si apre con tempi diversi. Si va da un minimo di 3 a un massimo di 21 mesi di attesa

