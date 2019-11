Pavia | 59enne travolto e ucciso da pirata della strada

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 24 novembre 2019) MarcoCorte Il 23 novembre scorso, Giuseppe Bonizzoni aveva festeggiato al bar con i suoi migliori amici in occasione dell'imminente pensionamento: terminata la serata è statoda un'autoPer Giuseppe Bonizzoni, operaio di 59 anni residente a Magherno (), il prossimo 25 novembre sarebbe stato il suo ultimo giorno di lavoro. In seguito si sarebbe goduto la tanto agognata pensione. La sua vita è terminata su un marciapiede, falciato da un'autoche non gli ha lasciato scampo. In occasione del suo imminente pensionamento, l'uomo aveva organizzato una festa assieme agli amici più cari presso la Trattoria Nuova di Magherno. Giuseppe era dipendente di una ditta di Belgioioso e nelle ultime settimane aveva esaurito le ferie prima terminare definitivamente la sua attività. Ilaveva annunciato entusiasta: "Il 2 di dicembre mi arriva la ...

Corriere : Magherno, 59enne travolto e ucciso: gli mancava una settimana alla pensione - Piergiulio58 : Giuseppe Bonizzoni, operaio di 59 anni, travolto e ucciso da un pirata a due giorni dalla pensione -… - VicentePugliaAr : RT @Corriere: Magherno, 59enne travolto e ucciso: gli mancava una settimana alla pensione -