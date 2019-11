Pareggio all' ultimo respiro | tra Bologna e Parma è 2-2 | Kulusevski incanta ancora

Pallamano femminile : inizia con un Pareggio la tournée in Turchia - contro la Macedonia del Nord finisce 29-29 : inizia con un pareggio la tournée della Nazionale italiana di Pallamano femminile ad Antalya, in Turchia, maturando un 29-29 contro la rappresentativa della Macedonia del Nord. Azzurre in vantaggio già al termine del primo tempo, per il punteggio di 16-13, grazie soprattutto grazie alle parate di una sontuosa Monika Prunster. Nella ripresa Neven Hrupec fa ruotare tutte le effettive a sua disposizione, con le avversarie che recuperano, impattando ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : Ivovic regala il Pareggio al Pro Recco con il Ferencvaros : Un pareggio che tutto sommato può andar bene ad entrambe, al termine di un match davvero tiratissimo, nonostante la posta in palio non fosse quella dei giorni migliori. Alla Carmen Longo di Bologna è andata in scena la quinta giornata della fase a gironi della Champions League di Pallanuoto maschile, per quanto riguarda il Gruppo B si sono sfidate Pro Recco e Ferencvaros, forse le due squadre favorite per il successo finale. Un 13-13 che dice ...

Diretta/ Lussemburgo Portogallo - risultato 0-1 - streaming video tv : Pareggio sfiorato : Diretta Lussemburgo Portogallo: streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per il girone B delle qualificazioni agli Europei 2020.

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 1-0 - Europa League in DIRETTA : si riparte! Giallorossi obbligati a trovare almeno il Pareggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ COMINCIA LA RIPRESA: PALLA AL Borussia MOENCHENGLADBACH In un primo tempo dove la Roma ha sofferto la pressione dei padroni di casa, riuscendo comunque a non rischiare troppo, a determinare il risultato di 1-0 a favore del Borussia Monchengladbach è stato lo sfortunato autogol di Fazio. Nella ripresa ai Giallorossi servirà più passo e pericolosità in attacco, se vorranno cambiare le sorti ...

LIVE Roma-Napoli 1-0 - Serie A in DIRETTA : ospiti vicinissimi al Pareggio. Smalling salva sul colpo di testa di Di Lorenzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30′ Tiro di Insigne sull’imbucata di Zielinski, palla che termina a lato di poco della porta difesa da Pau Lopez, con il portiere spagnolo che dava però la sensazione di poterci arrivare. 29′ Smalling CON UN MIRACOLO SUL colpo DI testa EFFETTUATO DA DI Lorenzo! Prodigioso il salvataggio del difensore inglese a Pau Lopez battuto. Napoli vicinissimo al pareggio. 28′ ...

DIRETTA JUVENTUS GENOA/ Video streaming tv : Pareggio nell'ultimo incrocio all'Allianz : DIRETTA JUVENTUS GENOA streaming Video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match valevole per la decima giornata di Serie A.

Il Pareggio esiste ed è la cosa che somiglia di più alla vita : Le partite si perdono e si vincono, si sa, addirittura – puntualizziamo per lo spettatore che pur essendo attento ogni tanto potrebbe incorrere nella distrazione – molte volte le partite si pareggiano. Si pareggiano a reti bianche, a reti colorate – ipotizziamo un 3 a 3 come un risultato a reti colorate –, a reti così così. Ecco che per un pareggio così così potremmo intendere un 1 a 1, pareggio per il quale, in ogni caso, non adotteremmo ...

Pallamano : il tour della Nazionale maschile in Turchia termina con due sconfitte e un Pareggio : Con il campionato di Serie A fermo, la Nazionale italiana di Pallamano maschile ha approfittato della sosta per un breve tour in quel di Eskisehir (Turchia), affrontando per due volte una selezione locale, chiudendo poi contro la Macedonia nel Nord. Un ispirato Gianluca Dapiran non è bastato infatti nel primo confronto, con la Turchia uscita vincitrice di misura 24-23, mentre uno scoppiettante secondo tempo ha regalato il successo ai padroni di ...

Lazio-Atalanta 3-3 - Serie A : clamoroso Pareggio all’Olimpico. La Dea si fa rimontare tre gol - decide la doppietta di Immobile : Incredibile pareggio allo Stadio Olimpico di Roma: Atalanta e Lazio hanno impattato per 3-3 nel match che ha aperto l’ottava giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. La Dea si è involata sul 3-0 grazie a tre gol segnati nel giro di 14 minuti nel cuore del primo tempo. I padroni di casa hanno accorciato le distanze a metà della ripresa con un micidiale uno-due e poi in pieno recupero è arrivato il sigillo di Immobile a completare una ...

Pareggio di bilancio - ok dalla Camera al rinvio per 3 voti : assenze in maggioranza. “Non è dissenso ma cattiva organizzazione” : Via libera dalla Camera dei deputati alla risoluzione sul rinvio al Pareggio di bilancio. Ma è un’approvazione che arriva sul filo: sono solo 318 i voti dei deputati della maggioranza. E oggi era richiesta un’approvazione a maggioranza assoluta, dunque con 316 voti, come prevede il regolamento su risoluzioni simili. L’asticella dunque è stata superata di soli 3 voti, a causa delle assenze nei partiti di maggioranza: mancano 14 ...

Golf - PGA Tour 2019 : Kevin Na vince col brivido lo Shriners Hospital for Children Open - battuto Cantlay alle buche di sPareggio : Si è concluso nella notte, a Las Vegas, lo Shriners Hospital for Children Open, ma senza un finale scontato. La vittoria di Kevin Na, infatti, da scontata con numerosi colpi di vantaggio diventa un gioco col fuoco, dal momento che si ritrova a -23 insieme a Patrick Cantlay e costretto alle buche di spareggio. Per sua fortuna, nella sfida tra californiani (Na lo è dall’età di otto anni, da quando si è trasferito con la famiglia dalla Corea ...

DIRETTA/ Roma-Cagliari - risultato finale 1-1 - : Pareggio thrilling all'Olimpico : DIRETTA Roma Cagliari streaming video e tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 7giornata di Serie A.