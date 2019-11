Papa Francesco a Nagasaki | “Basta con la corsa agli armamenti nucleari E’ un crimine

Papa Francesco : "Alzare la voce contro la corsa agli armamenti" : “La pace e la stabilità internazionale sono incompatibili con qualsiasi tentativo di costruire sulla paura della reciproca distruzione o su una minaccia di annientamento totale”. Lo ha detto il Papa a Nagasaki, aggiungendo: “Qui, in questa città, che è testimone delle catastrofiche conseguenze umanitarie e ambientali di un attacco nucleare, non saranno mai abbastanza i tentativi di alzare la voce contro la ...

Papa Francesco : “Nagasaki simbolo di orrore indicibile - si fermi la corsa agli armamenti nucleari” : “Questo luogo ci rende più consapevoli del dolore e dell’orrore che come esseri umani siamo in grado di infliggerci. La croce bombardata e la statua della Madonna, recentemente scoperta nella Cattedrale di Nagasaki, ci ricordano ancora una volta l’orrore indicibile subito nella propria carne dalle vittime e dalle loro famiglie“: sono le parole pronunciate da Papa all’Atomic Bomb Hypocenter Park di Nagasaki. ...

Papa Francesco - il sondaggio che lo condanna : i cattolici votano Matteo Salvini. Eppure - lui... : Dopo Tangentopoli e la morte della Dc, le gerarchie ecclesiastiche si guardano bene dal fornire indicazioni di voto e si è affermata una prassi: i preti si occupano della pesca delle anime, i politici della pesca dei voti. In entrambi i casi, spesso con scarsi successi. Tuttavia, questo equilibrio,

Papa Francesco - soldi e scandali. La voce su Bruelhart : "La balla non ha retto - è stato decapitato" : A tre giorni dalle dimissioni del presidente dell'Aif, lo svizzero di Friburgo René Bruelhart, spiega i motivi del suo abbandono che stanno assumendo contorni più precisi. E inquietanti, scrive Massimo Franco sul Corriere della sera. La tesi che se ne sia andato perché in scadenza di contratto ha re

Papa Francesco e il vescovo degli scandali. "Perfetto sconosciuto" - trattamento di favore in Vaticano : Su Monsignor Gustavo Zanchetta, accusato di aver abusato sessualmente di due seminaristi, c'è poca chiarezza. Ciò che si sa è che ai danni del vescovo argentino, fedelissimo di Papa Francesco, è stato spiccato un mandato di arresto internazionale. Zanchetta - dicono dall'Argentina- fu il confessore

Papa Francesco - ordine di cattura internazionale per Gustavo Zanchetta : accusato di abusi sessuali : Per il vescovo argentino Gustavo Zanchetta ora sono guai. Sul prelato infatti pende un mandato di cattura internazionale con l'accusa di abuso sessuale semplice e continuato ai danni di due seminaristi. Domiciliato in Vaticano e vicino a Papa Francesco, Zanchetta deve fare i conti con un'aggravante,

Papa Francesco - Eugenio Scalfari : "Come nasce la nostra amicizia. Ma non credo in Dio - bensì nel caos" : Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica, ospite a Tagadà parla della sua famosa amicizia con Papa Francesco, che ha intervistato sovente. Come nasce? chiede Tiziana Panella. "La mia amicizia nasce dalla mia precedente amicizia con il Cardinale Martini che la pensava come il Papa, cioè vedeva la ne

Papa Francesco arrivato in Thailandia accolto dalla cugina suora : Papa Francesco è arrivato in Thailandia, a Bangkok, prima tappa del suo viaggio apostolico, il 32esimo internazionale del suo pontificato, che poi proseguirà in Giappone. All'arrivo all'aeroporto alle ore 12.05 locali (6.05 ora di Roma) il Pontefice è stato accolto da un membro del Consiglio della Corona che gli ha offerto un omaggio floreale e da suor Ana Rosa Sivori, sua cugina, missionaria nel Paese da decenni, che gli farà da ...

Papa Francesco in Thailandia - ad accoglierlo trova sua cugina : “Qui lo amano anche i buddisti” : Ad accogliere il Pontefice appena sceso dall'aereo in Thailandia c'era ance la cugina, suor Ana Rosa Sivori, 77enne missionaria nel Paese asiatico incaricata di fare da interprete al cugino che lei chiama affettuosamente Jorge. "Qui c'è la 'pope fever', tutti sono in agitazione perché vogliono vederlo" ha spiegato la suora.Continua a leggere

Amadeus in Vaticano - il messaggio di Papa Francesco in diretta Rai : roba da lacrime al concerto : Ci saranno tutti: Renga, Amoroso, J-ax, Renzo Arbore, Elodie solo per citarne alcuni. I più grandi nomi della musica sono pronti a cantare e festeggiare i 150 anni dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma (dove nel 2018 sono stati effettuati 28.730 ricoveri, 327 trapianti con il 30% di pazienti

Viaggio apostolico in Asia : Papa Francesco arrivato a Bangkok : Roma – Il Papa e’ arrivato all’aeroporto di Bangkok, capitale della Thailandia, prima tappa del suo Viaggio apostolico internazionale in Thailandia e Giappone. All’arrivo all’aeroporto di Bangkok, alle ore 12.05 locali, Francesco e’ stato accolto, ai piedi della scala anteriore dell’aereo, da un membro del Consiglio della Corona che gli ha offerto un omaggio floreale e da suor Ana Rosa Sivori, delle ...

CAOS HONG KONG E Papa IN THAILANDIA/ 'Francesco può evitare una guerra' : Da oggi al 26 novembre il Santo Padre, nel suo 32° viaggio apostolico, visiterà THAILANDIA e Giappone. Sullo sfondo, però, resta la situazione di HONG KONG

Papa Francesco - l'ex capo della Gendarmeria Vaticana Giani "candidato dal Pd a sindaco di Arezzo" : A metà ottobre Domenico Giani è stato costretto a dimettersi da capo della Gendarmeria Vaticana. Oggi potrebbe essere il candidato del Pd a sindaco di Arezzo. La bomba è del Fatto quotidiano, secondo cui i dem di una delle città meno rosse della Toscana punterebbero sul suo profilo moderato e a-poli

Papa Francesco offre il pranzo in Vaticano ai poveri - ma è bandito il maiale : "per includere i musulmani" : Papa Francesco è stato protagonista domenica 17 novembre in occasione della Giornata mondiale dei poveri. Dopo la messa in San Pietro con centinaia di indigenti, Francesco ne ha accolti 1500 nell'aula Paolo VI, per un pranzo a conclusione della giornata di festa. Menù rigorosamente senza carne di ma