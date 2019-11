Paola Barale a Io e Te | «Io fluida sessualmente? Non amo distinguere» Pierluigi Diaco

Paola Barale a Io e Te : «Io fluida? Ci sono parecchie voci su di me...». Pierluigi Diaco reagisce così : Paola Barale a Io e Te: «Io fluida? Ci sono parecchie voci su di me...». Pierluigi Diaco reagisce così. Paola Barale è stata ospite nella scorsa puntata del salotto del...

Paola Barale : “Con gli uomini sono una scema - quasi una geisha. Io fluida? Ci sono state parecchie voci su di me…” : “sono una scema io con gli uomini, sono stata quasi una geisha e poi ho capito che le geishe hanno ragione di esistere laddove c’è un contratto, esiste il ruolo. Altrimenti poche geishe ragazze. Ci vuole parità altrimenti se ne approfittano, non capiscono”. A dirlo è Paola Barale che, ospite di Io e Te, ha raccontato per la prima volta aspetti inediti della sua vita privata confessando, tra le altre cose, a Pierluigi Diaco il suo ...

Paola Barale a Io e te : "Sono stata quasi una geisha. Dal punto di vista erotico..." - confessioni spinte : Tempo di confessioni, anche piuttosto spinte e personali, per Paola Barale. Ospite di Pierluigi Diaco a Io e te su Rai 1, la showgirl si racconta e si lascia andare. Si parte dal rapporto tra uomini e donne, Diaco le ricorda che "c'è molta insoddisfazione tra le donne che criticano gli uomini, anche

Paola Barale : "Io fluida? Non amo distinguere. Ognuno fa quello che vuole nella vita" : “Io fluida? Non amo distinguere. Ognuno fa quello che vuole nella vita. La nostra società ci ha inculcato che dobbiamo scegliere per forza una strada o un’altra. Detto questo ci sono già state parecchie voci su di me e non erano vere”. Paola Barale si racconta a Pierluigi Diaco.“Io non sono una di quelle persone che dice basta che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne ...

Paola Barale imbarazzata a Io e Te di Notte : Diaco svela un aneddoto : Io e Te di Notte, Pierluigi Diaco imbarazza Paola Barale: “Arrivi anche a chi ha altri piaceri” La showgirl Paola Barale a Io e Te di Notte si è raccontata in una interessante intervista in un clima molto confidenziale. Durante la piacevole chiacchierata, Pierluigi Diaco ha raccontato un aneddoto su Paola Barale, imbarazzandola. Ad un concerto di musica elettronica si è ritrovato il volto di Buona Domenica mentre ballava con ...

“Ti sei ridotta così - peccato…”. Succede sotto all’ultima foto di Paola Barale che - furiosa - reagisce così : Paola Barale è stata di recente ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa. Con una gonna di pelle nera con cinturone e camicetta dello stesso colore con spalline particolari, la conduttrice e showgirl 52enne ha conquistato tutti con il suo look. Oggi è una travel influencer, ma ovviamente in trasmissione ha ricordato la sua carriera in tv accanto a grandi nomi dello spettacolo italiano, come Raimondo Vianello e Mike Bongiorno. Ma ha evitato ...

Paola Barale e il signor Giancarlo - da Fazio il momento indimenticabile : "La loro fig***" - sconcerto totale : Tra i soldi e la gloria, il signor Giancarlo ha scelto la gloria. E Paola Barale non l'ha dimenticato. L'ex valletta della Ruota della fortuna, ospite di Che tempo che fa da Fabio Fazio, ricorda il momento nel 1995 in cui Mike Bongiorno uscì dallo studio tra lo sconcertato, il divertito e l'imbarazz

Che tempo che fa/ Ospiti 10 novembre : Stefano De Martino e Paola Barale da Fazio : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti di Fabio Fazio: ecco tutti i protagonisti del prime time di Rai2.

Raz Degan dimentica Paola Barale e confessa una nuova relazione : Nel pomeriggio di questo sabato 9 novembre, è andata in onda la nuova puntata di Verissimo, il talk-show condotto da Silvia Toffanin e trasmesso su Canale 5, che ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio Raz Degan. L'ex naufrago e vincitore de L'Isola dei famosi è apparso in una perfetta forma fisica e non ha nascosto di sentirsi"sempre in crescita":"Sono passati 25 anni da quello spot, 'Sono solo fatti miei'. Sono nostalgico. Erano gli anni ...

Raz Degan - la nuova vita dopo l’addio alla tv (e a Paola Barale) : Sono trascorsi 25 anni da quando Raz Degan raggiunse il successo in Italia grazie a un iconico spot di Jägermeister. Era il 1995 e da allora sono cambiate molte cose, soprattutto la vita del modello, che ha deciso di lasciare il mondo della tv per fare altro. Oggi Raz insegna yoga, gira il mondo e presto partirà per il Niger nell’ambito di una missione dell’Onu. “Non mi piace ricordare il passato, preferisco celebrare il futuro ...

Raz Degan - nuova vita. Addio fama e tv : cosa fa adesso l’ex di Paola Barale. “Non me ne frega più niente” : Il vincitore dell’edizione numero 12 de ‘L’Isola dei Famosi’ Raz Degan non ha più voglia di essere protagonista assoluto in televisione ed in generale nel mondo dello spettacolo. L’attore israeliano classe 1968 è stato nel 2018 protagonista anche del docu-reality ‘Raz And The Tribe’, supportato da Luca Argentero, Piero Pelù ed Asia Argento. Ora questi tempi sembrano destinati a finire. In ...

“Io dall’estetista?”. Gianni Sperti - la piccantissima replica dell’opinionista di Uomini e donne a Paola Barale : Gianni Sperti e Paola Barale sono stati insieme 6 anni. Il loro è stato un amore travolgente che, però, è durato solo dal 1999 al 2002, anno in cui Paola Barale ha conosciuto il modello Raz Degan e ha perso la testa per lui. La fine del loro amore fu un trauma soprattutto per Gianni Sperti che ci ha messo un bel po’ a riprendersi da quella delusione amorosa che non si aspettava. Se ha ritrovato il sorriso e la voglia di vivere, come più volte ...

Gianni Sperti risponde (sibillino) a Paola Barale : "Io dall'estetista? Solo per alcune parti del corpo..." : L'opinionista di Uomini e Donne replica alla frecciata della ex ("Quando stava con me non andava dall'estetista")

Gianni Sperti Svela Un Retroscena su Maria De Filippi e Paola Barale! : Gianni Sperti noto come ballerino e soprattutto come opinionista a Uomini e Donne da ben 18 anni, in un’intervista Svela un Retroscena inaspettato sul suo primo incontro con Maria De Filippi e rivela inoltre come sono i suoi attuali rapporti con l’ ex moglie Paola Barale. Ecco nel dettaglio tutte le dichiarazioni del volto noto di Canale 5. Gianni Sperti è approdato a Uomini e Donne nel 2001 prima di allora era noto al grande ...