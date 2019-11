Ospedale Sant' Andrea di Roma | concorso per 65 assunzioni | domande entro il 16 dicembre

Sanità : Caltanissetta - Musumeci inaugura complesso operatorio Ospedale Sant'Elia : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) - Sarà inaugurato domani, mercoledì 20 novembre, alle 9.30, il nuovo complesso operatorio dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. All’evento saranno presenti il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, l’assessore alla Salute Ruggero Razza e il direttore gene

Sanità : Caltanissetta - Musumeci inaugura complesso operatorio Ospedale Sant’Elia : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – Sarà inaugurato domani, mercoledì 20 novembre, alle 9.30, il nuovo complesso operatorio dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. All’evento saranno presenti il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, l’assessore alla Salute Ruggero Razza e il direttore generale dell’Asp nissena Alessandro Caltagirone.L'articolo Sanità: Caltanissetta, Musumeci inaugura complesso ...

Giovanni - 4 mesi - malato e abbandonato La sua casa è l’Ospedale Sant’Anna : Il piccolo ha meno di quattro mesi, è nato con la Ittiosi Arlecchino, malattia degenerativa che colpisce principalmente la pelle

Violenza in Ospedale a Napoli : il papà della bimba in codice verde sfonda la porta del pronto soccorso del Santobono : Ha sfondato la porta del pronto soccorso pediatrico rischiando di colpire una piccola paziente perché non voleva aspettare il proprio turno. Ancora un episodio di Violenza in un ospedale...

L'Ospedale di Sant'Arsenio terra di nessuno nel weekend : L'ospedale di Sant'Arsenio il sabato e la domenica è terra di nessuno. Si entra senza alcun problema e controlli. Infatti come si vede in un video si può facilmente accedere la...

Ospedale Santo Spirito - arrestata ladra seriale 29enne : Roma – Una 29enne romana, senza occupazione e con precedenti, è stata arrestata dai Carabinieri con l’accusa di furto aggravato continuato. La donna è stata fermata dopo aver derubato tre pazienti in attesa di visita, un infermiere e un’addetta alle pulizie del Santo Spirito. I furti sono avvenuti lunedì pomeriggio, con i Carabinieri che sono intervenuti dopo una richiesta di intervento arrivata dal responsabile della vigilanza ...

Bologna - Mihajlovic dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola : le condizioni dell’allenatore serbo : Il serbo ha lasciato questa mattina il nosocomio emiliano per far ritorno a casa, possibile la sua presenza in panchina nel match contro la Juventus Sinisa Mihajlovic ha lasciato questa mattina l’Ospedale Sant’Orsola, dopo un mese di ricovero iniziato lo scorso nove settembre. L’allenatore serbo ha concluso il secondo ciclo di cure a cui si sta sottoponendo per sconfiggere la leucemia, diagnosticatagli la scorsa estate. I ...

Italia Si - Elena Santarelli su Emma Marrone : “L’ho vista in Ospedale” : Elena Santarelli parla di Emma Marrone a Italia Si: “E’ venuta in ospedale quando…” Ha rotto il silenzio sui social Emma dopo l’operazione per il tumore che purtroppo l’ha colpita di nuovo, rassicurando tutti i suoi fans e invitando tutti coloro che lottano contro la malattia a non arrendersi mai. E a parlare di lei in televisione è stata Elena Santarelli, che nella puntata di Italia Si di oggi, sabato 28 ...

Vanno a messa - bevono acqua santa e finiscono tutti all’Ospedale : Tantissimi fedeli si sono recati alla messa per celebrare ll’Epifania ortodossa nella citta’ di Irkutsk , e cioè nel Lontano oriente russo. I fedeli che in tutto erano 200 durante la celebrazione hanno bevuto l’acqua santa che è stata data loro e che faceva parte del rito ma, subito dopo, hanno iniziato a sentirsi molto male: tutti accusavano fortissimi dolori intestinali e avevano anche la dissenteria. Purtroppo di questi 200 fedeli, 48 ...