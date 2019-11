Oroscopo dicembre Sagittario | grande fortuna per la carriera professionale

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 24 novembre 2019) Il mese diper i nativisarà caratterizzato da un periodo molto propizio per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Giove vi permette di essere particolarmente attivi e molti progetti che sono iniziati in passato possono rendere tantissimo a livello economico e quindi il periodo della raccolta è arrivato. Riuscirete a ottenere dunque dei buoni risultati, soprattutto per i nati nella terza decade e per chi ha deciso di collaborare con un collega, oppure ancora ha iniziato una società. Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, inizialmente non sarà un periodo molto interessante, a causa di Venere, ciò nonostante la situazione cambierà completamente nella seconda parte del mese, quando l'affiatamento di coppia tenderà a salire. Buone prospettive per i cuori solitari, che potrebbero fare conquiste durante le feste natalizie grazie anche ad un pizzico di casualità. Le ...

