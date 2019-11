Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 24 novembre 2019) Il colosso farmaceutico svizzero vuole mantenere la sua posizione nel settore delle cure per il cuore e contrastare la sfida dei farmaci generi.

fisco24_info : Novartis pronta ad acquisire The Medicines per 7 miliardi di dollari: Il colosso farmaceutico svizzero vuole manten… - 24finanza : Novartis pronta ad acquisire The Medicines per 7 miliardi di dollari -