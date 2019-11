Non chiedere sempre a tuo figlio cosa vuole fare da grande

Fonte : dilei

(Di domenica 24 novembre 2019) A tutti è capitato di sedersi vicino ai propri figli e ascoltarli mentre fantasticano sul futuro da adulti. “vuoida?”, questa è sicuramente la domanda che ogni mamma ha fatto almeno una volta al suo bambino. Eppure, secondo alcuni studi dell’infanzia, questa domanda potrebbe forzare il processo di costruzione di identità dei bambini, creando in qualche modo dentro di loro una sorta di pressione. Questa semplice e banale domanda a quanto pare, potrebbe avere effetti negativi sulla crescita dei più piccoli. Secondo lo studio The presence of and search for a calling: Connections to career development,ai propri figli chi vogliono diventare da adulti può avere delle ripercussioni negative. La ricerca, pubblicata nel 2007 dal Journal of Vocational Behavior, è stata ripresa poi dallo scrittore e psicologo Adam Grant, che ha affrontato l’argomento sul New York ...

