Nintendo | Mario come Topolino | questo è il sogno del creatore Shigeru Miyamoto

Recensione Luigi’s Mansion 3 - il fratello di Mario acchiappafantasmi su Nintendo Switch : Luigi's Mansion 3, in vendita da Halloween nei negozi di tutto il mondo, non è solo l'ultima golosissima esclusiva per Nintendo Switch, ma anche il terzo capitolo di una saga che rappresenta uno degli esperimenti più coraggiosi mai fatti dal colosso di Kyoto. L'episodio originale, classe 2001, ebbe onere e onore di accompagnare l'uscita del GameCube sul mercato, con la "grande N" pronta a dare in pasto a fedelissimi e curiosi una sua ...

Nintendo annuncia i deliziosi maglioni a tema natalizio dedicati a Pikachu - Mario e molti altri : Sta per arrivare quel periodo dell'anno in cui almeno un parente vi regalerà uno di quei maglioni natalizi odiati da tutti. Fortunatamente Nintendo ha annunciato la sua linea di maglioni dedicati al Natale che possono essere una valida alternativa per tutti coloro che amano i personaggi entrati nella storia della grande N.Pikachu, Mario, Peach e molti altri faranno da sfondo a questi pucciosissimi maglioni disponibili sul sito Geek Store. Le ...

Nintendo potrebbe assumere sviluppatori per un nuovo gioco Mario in 2D : Se speravate di mettere le mani su uno o due nuovi giochi di Mario in un futuro non troppo lontano, allora potremmo avere delle buone notizie.Nintendo ha pubblicato due nuovi annunci di lavoro sul suo sito ufficiale giapponese. Il primo annuncio è per un gioco d'azione in 2D, mentre il secondo è per un gioco d'azione 3D. Entrambi gli annunci di lavoro ricercano qualcuno in grado di creare livelli, gameplay e che sia in grado di controllare bug.A ...

Clap clap - Nintendo : Mario Kart Tour è un successo e supera i 90 milioni di download : Nintendo è la classica gallina dalle uova d’oro. Anno dopo anno, gioco dopo gioco, è ancora in grado di rapire milioni e milioni di giocatori di tutte le età e provenienti da tutte le parti del mondo. L’arrivo di Mario Kart Tour non ha fatto altro che incrementare lo strapotere dell’azienda giapponese che, al momento della stesura della news, ha superato i 90 milioni di download. Si tratta del miglior risultato di sempre per ...