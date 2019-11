NBA – Super Doncic e Dallas va | Rockets stesi a domicilio 123-137 | non basta Harden a

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (24 novembre). Continuano a vincere Lakers e Bucks - spicca la super prestazione di Zach LaVine : Sono ben dieci le partite disputatesi nella notte per la stagione NBA 2019-2020. Tanto equilibrio in giro per gli States, con la maggior parte delle sfide che si sono decise negli ultimi minuti di gioco e per pochi pochi di differenza. E sono tante anche le prestazioni d’autore della serata: a prendersi la ribalta è sicuramente Zach LaVine, autore di ben 49 punti nella vittoria dei Bulls. Continuano a vincere Los Angeles Lakers ...

Risultati NBA – Oklahoma si gode un Gallo formato super - Harden è il solito uragano : LeBron trascina i Lakers : Il Gallo è l’autentico protagonista della vittoria dei Thunders su Philadelphia, non tradiscono nemmeno Harden e James che trascinano Houston e Lakers Show di Danilo Gallinari nella notte NBA, il Gallo trascina Oklahoma alla vittoria su Philadelphia, segnando 28 punti e centrando il suo massimo in stagione. AFP/LaPresse Ottime le percentuali di realizzazione del giocatore azzurro, capace di mettere un 7/11 dal campo (3/5 da tre), ...

Risultati NBA – Milwaukee vola grazie ad Antetokounmpo - un super Doncic invece non basta a Dallas : La tripla doppia di Doncic non basta a Dallas per evitare il ko contro New York, uno splendido Antetokounmpo trascina invece Milwaukee Vittoria convincente per Miami Heat nella notte NBA, un successo che arriva al termine di un match combattuto sul parquet di Cleveland, dove i Cavaliers non riescono ad arginare la superiorità degli avversario. Finisce 97-108 per gli ospiti, che costruiscono la vittoria nei primi due quarti, gestendo poi ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (13 novembre). Tutto facile per i Lakers contro Golden State - Houston supera i Clippers : Sono sette le partite svoltesi nella notte NBA. Apre la vittoria dei Memphis Grizzlies in casa degli Charlotte Hornets, con 23 punti e 11 assist del rookie Ja Morant. Per la franchigia del North Carolina, invece, non bastano 33 di Terry Rozier e 20, dalla panchina, di Malik Monk. Successo largo e sorprendente, invece, per gli Orlando Magic, i quali, all’Amway Center, hanno rifilato 15 punti di scarto a dei Philadelphia 76ers che ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (10 novembre). Gallinari decisivo contro Golden State - un super Harden trascina i Rockets : Nella notte appena trascorsa si sono disputate cinque partite della stagione NBA 2019-2020. Come sempre, non sono mancate le emozioni e gli elementi degni di nota: in particolare, spiccano la superba prestazione di Gallinari nel successo di OKC contro Golden State, la performance imponente di Harden a Chicago e l’ennesima vittoria dei Celtics che sbancano anche San Antonio. Alla “Chesapeake Energy Arena” di Oklahoma i Thunder ...

Gallinari è super ma non basta - Belinelli vince il derby azzurro NBA : Va a Marco Belinelli il derby tutto azzurro con Danilo Gallinari nella notte italiana della Regular-Season dell'Nba. I San Antonio Spurs

NBA - risultati 1° novembre : Melli vince contro Denver - Belinelli ko con i Clippers di un super Leonard : Presenza nel quintetto titolare e vittoria contro i Denver Nuggets. E’ una serata da incorniciare per Nicolò Melli, che ha iniziato nello “starting five” di New Orleans Pelicans, vittoriosi per 122-107. Una partita che si è decisa nel terzo quarto, quando i padroni di casa hanno allungato sulla doppia cifra il proprio vantaggio, gestito poi nell’ultima frazione. Buona la prestazione dell’ala azzurra che ha messo a referto 7 punti, 4 ...

NBA – Jokic supera Michael Jordan per numero di triple doppie e ironizza : “spero di vincere anche più anelli” : Nikola Jokic mette a segno la sua 29ª tripla doppia e supera Michael Jordan, poi ci scherza su: quello che conta davvero sono gli anelli vinti Nikola Jokic ha superato Michael Jordan per numero di triple doppie in carriera. Il centro serbo, nella partita vinta dai suoi Nuggets sui Suns, ha messo a segno la 29ª tripla doppia della sua carriera con 23 punti, 14 rimbalzi e 12 assist. Quando gli è stato fatto notare tale traguardo, Jokic ci ha ...

NBA 2019-2020 : Philadelphia supera Boston. Vince Belinelli - mentre Gallinari non basta ad OKC : Buona la prima per i Philadelphia 76ers che nell’esordio stagionale superano i Boston Celtics per 107-93 in quello che era il big match della notte NBA. Nello scontro tra le due storiche rivali e tra le migliori squadre della Eastern Conference, sono Simmons e compagni ad imporsi, grazie ad un ottimo secondo tempo, nel quale Phila ha trovato maggior fluidità in attacco. E’ proprio l’ex prima scelta il migliore con 24 punti e 9 ...