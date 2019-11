Motori – Vetri rotti e brutta figura in mondovisione | altro che flop! Boom di ordini per

Fonte : sportfair

(Di domenica 24 novembre 2019) Iin frantumi non spaventano gli appassionati:diper il nuovo pickup elettrico della Tesla E’ stato svelato qualche giorno fa il nuovo pickup elettrico della Tesla: una presentazione in tutto stile americano, quella organizzata da Elon Musk per il suo nuovo Cybertruck. Realizzato in acciaio inossidabile, la nuova creatura Tesla parte da un prezzo di 39.900$ e nonostante il flop della presentazione ha già riscosso grande successo. Durante la presentazione, infatti, il Tesla Armor Glass dei finestrini ha spiazzato tutti, non per la sua robustezza ma per lache ha fatto fare inad Elon Musk: i finestrini, che sarebbero dovuti essere indistruttibili, non hanno superato la prova in diretta, finendo in frantumi. Nonostante ciò, però, il nuovo veicolo elettrico ha fatto impazzire gli appassionati delle quattro ruote che, affascinati ...

