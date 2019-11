MotoGp | Pernat scuote il mercato piloti | “Viñales andrà alla Ducati nel 2021 Valentino

Fonte : sportfair

(Di domenica 24 novembre 2019) Il manager ligure ha fatto il punto sulin vista del, lanciandosi in previsioni sorprendenti Le line-up per il 2020 sono state ormai quasi tutte ufficializzate, mancano solo gli ultimi tasselli da sistemare prima di avere la griglia completa. Le sorprese e le bombe disono rinviate al, quando scadranno i contratti dei big e si concretizzeranno trasferimenti davvero clamorosi. AFP/LaPresse Carloha provato ad anticiparli, partendo dagli obiettivi della: “ha cercato Marquez, Quartararo e Vinales per ilfine sarà quest’ultimo ad andare sulla ‘Rossa’. Sarebbe strano se Yamaha lasciasse andare Quartararo,fine resterà. A far posto allo spagnolo dovrebbe essere Petrucci, non è da escludere che possa lasciare laRossi? C’è la possibilità che corra anche nel, soprattutto se ...

