Fonte : blogo

(Di domenica 24 novembre 2019) E' una young comedy con tocchi di fantasy tutta made in Italy. Stiamo parlando di, la commedia Sky Original in onda questa sera, 24 novembre 2019, alle 21:15 su SkyUno e su NOW TV. Una produzione Sky ed Italian Internationalpresentata nell'ultima edizione di "Alice nella città", la sezione autonoma e parallela del Festival deldi Roma dedicata alle nuove generazioni. In alto potete vedere una clip in esclusiva Blogo di una scena in onda all'interno del.Valentina ed un trauma di nome Renato Protagonista delè Valentina (Martina Gatti), 17enne la cui infanzia è stata segnata da un trauma: da piccola ha infatti assistito alla morte del fratello minore, che aveva sfidato a buttarsi da una scogliera. Da quel giorno, nella sua testa vive Renato, un enormeblu (la cui voce è di Neri Marcorè) che le ricorda ildie non la lascia mai in ...

raspa90 : RT @tvblogit: Mollami, su Sky Cinema Uno arriva il film con il senso di colpa in versione... pupazzo - GimboTognazzi : RT @SkyCinemaIT: Oggi è il giorno di #Mollami alla @romacinemafest ! Il film d'esordio di Matteo Gentiloni, nuova produzione Sky Original,… - tvblogit : Mollami, su Sky Cinema Uno arriva il film con il senso di colpa in versione... pupazzo -