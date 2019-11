Fonte : quotidianodiragusa

(Di domenica 24 novembre 2019) Platea inout ieri sera per Il Principe del foro. Un bravissimo, insieme a un cast d’eccezione al teatrodi

quotidianodirg : Modica, sold out al Garibaldi con Pippo Pattavina FOTO - radiortm : Grande apertura per la stagione di prosa al Teatro Garibaldi di Modica. Sold out per 'Il Principe del Foro' con un… - radiortm : La voce di Rosalba Bentivoglio, accompagnata dall'HJO Jazz Orchestra, diretta dal maestro Sebastiano Ramaci, conqui… -