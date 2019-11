Milan-Napoli | «Il Mattino tra i tifosi» live in Galleria Umberto

Gianni Mura : Milan e Napoli restano a navigare in un mare grigio e agitato : “Magra consolazione anche l’1-1 tra Milan e Napoli: tutte e due dovevano vincere, nessuno ha vinto. Milan troppo presto senza fiato ma col raggio di luce di Bonaventura, Napoli troppo tardi all’assalto. restano a navigare in un mare grigio e agitato”. Lo scrive Gianni Mura su Repubblica che si dedica a Juventus e Inter. Ci sono partite segnate dalle ripartenze, Lautaro a Torino, e altre dalle non partenze. È il caso della Juve a ...

Sconcerti : la stagione del Milan e del Napoli è mentalmente conclusa : Un giudizio che non dà speranze quello di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. In un commento alla partita tra Juventus e Atalanta, dedica qualche riga finale anche al match di San Siro tra Inter e Napoli. Una partita, scrive, che forse ai punti è finita con un piccolo vantaggio del Napoli di Ancelotti, ma che dimostra che per entrambe le squadre il problema resta la testa e che da quel punto di vista la stagione è compromessa. Queste le ...

Highlights Milan-Napoli 1-1 : video - gol e sintesi. Bonaventura risponde a Lozano per un punto che cambia poco per le due rivali : Un punto a testa e nessuno felice. Così si potrebbe riassumere il match tra Milan e Napoli disputato ieri a San Siro. Rossoneri e partenopei volevano a tutti i costi la vittoria per rilanciare le rispettive stagioni, ma così non è stato. L’anticipo delle ore 18.00, infatti, ha visto grande equilibrio in campo e un pareggio tutto sommato giusto. Il vantaggio, abbastanza casuale, è arrivato per il Napoli con il gol del messicano Lozano, ...

Milan-Napoli - luci a San Siro ma gli azzurri di Ancelotti sono spenti : Nel grigiore del Meazza una sola luce, quella del gol di Lozano, lesto a colpire Donnarumma dopo il decimo palo in campionato, stavolta centrato da Insigne. Napoli incapace di vincere da sei partite,...

Milan-Napoli 1-1 - pagelle / Il Napoli è ancora sul lettino dell’analista : MERET. Ci ritroviamo dopo due settimane, Ilaria cara, e non è cambiato nulla o quasi. La cabeza e le tasche della squadra sono risucchiate dall’ira tremenda di Aurelio che reclama soldi per l’offesa patita. Il Napule è ancora sul lettino dell’analista, più malato che convalescente. In altri tempi avrebbe vinto, stasera no. Perdonami l’incipit a mo’ di pistolotto, nello spazio dedicato al giovane Meret, che vigila occhiuto soprattutto sui palloni ...

Milan-Napoli 1-1 - pagelle / Dopo due settimane - non è cambiato nulla : MERET. Ci ritroviamo Dopo due settimane, Ilaria cara, e non è cambiato nulla o quasi. La cabeza e le tasche della squadra sono risucchiate dall’ira tremenda di Aurelio che reclama soldi per l’offesa patita. Il Napule è ancora sul lettino dell’analista, più malato che convalescente. In altri tempi avrebbe vinto, stasera no. Perdonami l’incipit a mo’ di pistolotto, nello spazio dedicato al giovane Meret, che vigila occhiuto soprattutto sui palloni ...

Milan-Napoli 1-1 - pagelle / La cabeza e le tasche della squadra sono risucchiate dall’ira di Aurelio : MERET. Ci ritroviamo dopo due settimane, Ilaria cara, e non è cambiato nulla o quasi. La cabeza e le tasche della squadra sono risucchiate dall’ira tremenda di Aurelio che reclama soldi per l’offesa patita. Il Napule è ancora sul lettino dell’analista, più malato che convalescente. In altri tempi avrebbe vinto, stasera no. Perdonami l’incipit a mo’ di pistolotto, nello spazio dedicato al giovane Meret, che vigila occhiuto soprattutto sui palloni ...

Milan-Napoli : c’era anche Allegri. Il tecnico è spettatore interessato : Milan-Napoli: c’era anche Allegri. Presente sugli spalti di San Siro per tutto l’arco del match NAPOLI ALLEGRI – Le possibilità di un esonero di Ancelotti per il momento restano basse. Non è passata tuttavia in secondo piano la presenza di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, sugli spalti di San Siro. Il tecnico toscano ha […] Leggi tutto L'articolo Milan-Napoli: c’era anche Allegri. Il tecnico è ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Atalanta-Juventus 1-3 - doppio Higuain e Dybala! Milan-Napoli 1-1 - Bonaventura risponde a Lozano : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Atalanta-Juventus 1-3, ...

Il Milan resiste - il Napoli non risolve la crisi : Con le spalle al muro, il Milan ha evitato il record dell'ottava sconfitta, costringendo all'1-1 un Napoli che a sua volta prolunga a cinque la striscia di partite senza vittorie. Non festeggia nessuno sotto la pioggia di San Siro. Il quarto posto resta lontano per la squadra di Ancelotti, che si avvicina alla sfida di Champions di mercoledi' con il Liverpool su una panchina tutt'altro che salda, alla guida di una squadra in crisi, incapace di ...

Ancelotti esonerato?/ Napoli - Carletto pareggia col 'suo' Milan e ora... : Carlo Ancelotti esonerato dal Napoli? La sfida contro il Milan sarà decisiva: circolano i nomi di Luciano Spalletti e Gennaro Gattuso per la panchina.

Top & Flop Milan-Napoli il migliore ed il peggiore in campo. : Milan Napoli 1-1 Risultato che non risolve i problemi di entrambe le squadre, il Milan di gioco, il Napoli un po’ per la condizione fisica di alcuni, un po’ per le note situazioni accadute. Gli azzurri si presentano al Meazza con il solito modulo di gioco il 442, ma con qualche novità. Ancelotti schiera in porta Meret, in difesa sulla sinistra Hisay, al centro la coppia è formata da Koulibaly e Maksimovic, a destra Di Lorenzo ...

Milan-Napoli : Sky - Ugolini : ”Tutto quello che succede attorno alla squadra incide emotivamente” : Sky, Ugolini ”quello che sta accendo intorno alla squadra incide” MILAN NAPOLI SKY Ugolini – Durante lo ”Sky Saturday Night”, il giornalista Massimo Ugolini della tv satellitare è intervenuto in riferimento alla partita di questa sera. ”quello che sta accadendo intorno alla squadra sta incidendo emotivamente. Ha un peso che si trasmette sul campo. E’ […] Leggi tutto L'articolo Milan-Napoli: Sky, ...

Milan e Napoli è solo 1-1 : entrambe le squadre sono in crisi : Il Milan ha disputato una partita propositiva ma sono arrivati comunque i fischi a San Siro. Out Suso messo k.o.