Migranti | Pagano Lega | ' governo unico responsabile ennesima sciagura'

Migranti : Pagano (Lega) - ‘centinaia di sbarchi in Sicilia’ : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – ‘Centinai di sbarchi in queste ore in Sicilia. Gli ultimi all’alba di oggi a Lampedusa. Oltre 200 persone sono arrivate con tre barconi e si vanno ad aggiungere alle centinaia di Migranti già presenti nell’isola. Un disastro non solo per la Sicilia ma per tutto il Paese e la colpa e della pessima gestione della coppia M5S-PD. A causa della loro scellerata politica dei porti aperti in ...