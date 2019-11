Migranti | Di Maio | ' tema molto sentito da opinione pubblica | ci lavoro dal primo giorno'

Migranti : Di Maio - ‘ius soli mai discusso in accordo governo’ : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Credo di avere il diritto di dire che sono sconcertato, tra l’altro” lo ius soli “non è mai stato discusso nell’accordo di governo”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di Rtl 102.5. L'articolo Migranti: Di Maio, ‘ius soli mai discusso in accordo governo’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti - Di Maio : “In Ue il regolamento di Dublino è il muro di Berlino dei giorni nostri” : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite di "Uno mattina" su Rai1, a pochi giorni dalle celebrazioni della caduta del muro di Berlino ha sfiorato il tema in modo inusuale: "Il muro più grande che esiste oggi è il regolamento di Dublino che impone all'Italia di prendere tutti i Migranti che arrivano qui", ha detto il ministro.Continua a leggere

Migranti - Di Maio : "Grazie alla Germania - è un esempio per gli altri Paesi" : Luigi Di Maio in passato, anche da ministro (del Lavoro e dello Sviluppo economico) e da vicepremier, non ha mai risparmiato bordate contro la Germania, così come contro la Francia. Parigi e Berlino sono sempre state viste dal M5S come parte del sistema di quei "poteri forti" da odiare. Ora che è ministro degli Esteri, invece, la musica sta cambiando e il leader del pentastellati oggi ha pubblicamente ringraziato la Germania perché è sempre ...

Merkel ci rispedisce i Migranti e Di Maio la ringrazia pure : Mauro Indelicato Da Berlino il ministro degli esteri Luigi Di Maio si lancia in elogi verso il governo tedesco per la presunta solidarietà data all'Italia nella redistribuzione dei migranti. Intanto nel Mediterrano torna ad affacciarsi la nave Ocean Viking, dell'Ong Sos Mediterranée Da Berlino, in cui è presente per le celebrazioni dei trent'anni dalla caduta del muro, il ministro degli esteri Di Maio si è lanciato un elogio a ...

Di Maio : Germania esempio per Ue sui Migranti : Di Maio: "Sono passati 30 anni da quel giorno in cui il muro di Berlino e' caduto e un Paese intero e' rinato, unito.

Di Maio a Rabat : "Rigorosi su Migranti" : 15.51 Con il Marocco l'Italia vanta un'intesa per i rimpatri che funziona ma che va ratificata.E' la richiesta che il ministro degli Esteri, Di Maio, ha portato al governo marocchino nella sua visita a Rabat dove è stato firmato un partenariato strategico per le economie dei due Paesi. "Abbiamo deciso una linea rigorosa contro l'immigrazione irregolare e per l'integrazione. Puntiamo a creare un'intesa simile a quella che hanno con la Spagna per ...

CAOS Migranti/ Patto con la Libia - ecco perché Zingaretti obbedirà a Di Maio : Il Pd seguirà Minniti e Di Maio, rinnovando gli accordi del 2017. Il problema sta nella componente immigrazionista "senza se e senza ma" che c'è nei dem

“Basta intese locali e duri sui Migranti” : Di Maio sfida il Pd e la fronda dei grillini : Il leader sbatte la porta in faccia ai democratici sulle alleanze e va allo scontro su editoria, partite Iva e Libia

Di Maio ha annunciato delle modifiche all'intesa con la Libia sui Migranti : Il governo "sta lavorando per modificare in meglio il Memorandum d'intesa tra Libia e Italia" sulla gestione dei flussi migratori, "in particolare nella parte riguardante le condizioni dei Centri di detenzione". A pochi giorni dal 2 novembre, data in cui - in assenza di diverse indicazioni - il Memorandum si rinnoverà per altri tre anni, è stato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a rispondere in 'question time' alla Camera a quanti - ...

Migranti - Di Maio a Boldrini : “Interrompere accordo Libia sarebbe vulnus politico. Modificheremo in meglio il memorandum” : “Il governo intende lavorare per modificare in meglio i contenuti del memorandum d’intesa con la Libia, con particolare attenzione ai centri e alle condizioni dei Migranti. Ma un’eventuale denuncia del memorandum rappresenterebbe un vulnus politico in una fase già delicata. Lavoriamo per migliorarlo”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio risponde a un’interrogazione parlamentare della deputata Pd Laura ...

Migranti - Di Maio : “Memorandum con la Libia può essere modificato e migliorato - ma sarebbe dannoso interromperlo” : “Il Memorandum con la Libia può essere modificato e migliorato, ma è innegabile come abbia ridotto arrivi e morti in mare”. Lo ha detto Luigi Di Maio alla Camera dei deputati. Rispondendo al question time alla deputata di LeU Laura Boldrini che ha chiesto al governo di non rinnovare l’accordo firmato con Tripoli il 2 febbraio 2017 in materia di gestione dei flussi migratori, il ministro degli Esteri è stato netto: “Una ...

Migranti : De Falco - 'Di Maio ha già fatto guai con M5S - ora lasci stare l'Italia' (2) : (Adnkronos) - "Qui - spiega De Falco -siamo nell'ambito del soccorso di naufraghi, lo ribadisco. Ed è bene che il governo Conte 2 si distingua dal Conte 1, perché altrimenti non cambia niente". E poi attacca ancora Di Maio, il suo ex capo politico: "Di Maio non può limitarsi a dire che la nave non d

Migranti : De Falco - 'Di Maio ha già fatto guai con M5S - ora lasci stare l'Italia' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Di Maio ha già fatto parecchi guai con il Movimento Cinque Stelle, ora lascia stare l'Italia...". A dirlo all'Adnkronos è il senatore Gregorio De Falco, ex M5S e ora al Gruppo Misto, commentando le parole del leader politico Luigi Di Maio che o