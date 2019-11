Maurizio Battista | la figlia di tre anni Anna in ospedale | il commento del comico

Maurizio Battista preoccupato : la figlia di 3 anni è in ospedale : La figlia di Maurizio Battista è in ospedale: lo sfogo del comico Ore di ansia e apprensione per Maurizio Battista. La figlia minore del noto comico è infatti stata ricoverata in ospedale. Ad annunciarlo lo stesso ex concorrente del Grande Fratello Vip sui social network, dove ha voluto ringraziare lo staff dei medici che si […] L'articolo Maurizio Battista preoccupato: la figlia di 3 anni è in ospedale proviene da Gossip e Tv.

Maurizio Battista - ore di ansia per la figlia di 3 anni. Le parole del comico sui social : Sono ore di ansia per Maurizio Battista. La figlia minore, 3 anni, è stata ricoverata in ospedale. Ad annunciarlo lo stesso ex concorrente del Grande Fratello Vip sui social network. Battista ha poi sottolineato che la sua bambina è molto forte e che sta facendo il possibile per guarire. Anche la compagna Alessandra Moretti ha fatto sapere su Instagram di essere in ospedale accanto alla figlia. Né Alessandra né Maurizio hanno però chiarito il ...