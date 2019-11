Mattino | Ancelotti non rischia nulla | neppure se dovesse perdere a Liverpool

Mattino : i calciatori del Napoli hanno apprezzato le parole di Ancelotti a Rizzoli : Anche il Mattino scrive che i calciatori del Napoli non hanno gradito le parole di Edo De Laurentiis ma le hanno incassate in silenzio. Non vogliono rendere il clima ancora più rovente in un momento così delicato. hanno deciso di non reagire, anche perché nel we il presidente dovrebbe tornare dall’America e sono attese le sanzioni contro la squadra per l’ammutinamento. Ieri, scrive il quotidiano, Ancelotti ha parlato con i suoi ragazzi ...

Mattino : ci sono voluti 20 giorni per ammettere che su Napoli-Atalanta avevano ragione Ancelotti e De Laurentiis : Il tempo della diplomazia è finito, Ancelotti adesso preferisce il muso duro Commenta così il Mattino l’intervento dell’allenatore del Napoli al forum organizzato a Roma tra arbitri e dirigenti dei club di Serie A per fare chiarezza sull’utilizzo della Var. Ancelotti mette alle strette Rizzoli con una domanda diretta, a bruciapelo, ed ottiene un ammissione. «Abbiamo commesso un errore in Napoli-Atalanta» Ci ha messo ...

Mattino : La fuga dal San Paolo è scoppiata dopo l’arrivo di Ancelotti : A nulla è servito il restyling del San Paolo, i nuovi bagni, i sediolini e neanche i maxi-schermi, non sono serviti ad arginare la fuga dei tifosi dall’impianto di Fuorigrotta. Un trend negativo, scrive il Mattino, che dipende da molti fattori la concorrenza delle pay tv, gli orari schizofrenici e una diversa cultura da stadio rispetto agli anni ’80 e ‘90. Neanche la politica di abbassare i prezzi degli abbonamenti ha portato i frutti ...

Mattino : Media retrocessione per il Napoli. Evidenti le responsabilità di Ancelotti : Il Mattino di oggi parla di Media da retrocessione per il Napoli con 3 punti nelle ultime quattro giornate. Evidenti sono le responsabilità dell’allenatore, oltre che dei giocatori che non sono riusciti a dare la scossa auspicata dopo una settimana di veleni Il Napoli è passato dal sogno di poter vincere finalmente qualcosa al lottare per recuperare posizioni in classifica. Una situazione che non ci si sarebbe mai aspettati ad inizio ...

Mattino : Ancelotti porta la squadra in ritiro per ricompattarla : È ritiro fu. Dopo l’ammutinamento della squadra e la sospensione del ritiro imposto dal presidente De Laurentiis, ieri è arrivata la notizia che la squadra tornerà in ritiro questa sera in vista della gara contro il Genoa. Nulla di eccezionale, si tratta di una sola notte, ma che ha un sapore indubbiamente diverso come scrive oggi il Mattino Certo, si tratta di un ritiro «ordinario» pre partita, ma visti i tempi che corrono, è una ...

Il Mattino : i calciatori mal tollerano Davide Ancelotti e lo staff : Tra le varie ricostruzioni di quanto avvenuto nello spogliatoio martedì sera al termine della gara contro il Salisburgo, quello che appara abbastanza chiaro è che la squadra ha deciso di insubordinarsi e non rispettare il ritiro voluto dalla società e Ancelotti non è stato in grado di far rispettare la linea societaria. Un gesto di debolezza: così l’hanno interpretato i più cinici, che hanno visto nella decisione forte dei calciatori una ...

Mattino : Ancelotti contrario all’ammutinamento. Tensione nello spogliatoio spaccato : Carlo Ancelotti non avrebbe per niente gradito l’ammutinamento dei calciatori del Napoli. Per questo motivo ha abbandonato lo stadio per tornare in ritiro con il figlio Davide e il suo staff, mentre la squadra prendeva la via di casa. E’quanti scrive il Mattino cercando di dare una spiegazione ai fatti accaduti ieri sera in casa Napoli. Con i calciatori riuniti nello spogliatoio che chiedono alla società di fare marcia indietro sul ...

Mattino : Napoli in ritiro - De Laurentiis e Ancelotti decideranno prima dell’allenamento mattutino : Il Napoli potrebbe andare in ritiro questa sera in vista della gara di Champions contro il Salisburgo, ma, scrive il Mattino, il ritiro potrebbe anche essere prolungato oggi De Laurentiis e Ancelotti decideranno se dare il via a un maxi-ritiro fino alla gara di sabato con il Genoa, al di là di quello che sarà il risultato della partita con il Salisburgo della storica qualificazione agli ottavi di finale. La decisione sarebbe motivata dalla ...

Il Mattino : respinto il ricorso di Ancelotti. Queste - le parole del tecnico… : L’edizione odierna de Il Mattino spiega il motivo della bocciatura del ricorso di Ancelotti per la squalifica maturata con la sua espulsione nella sfida contro l’Atalanta. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli contro la squalifica di una giornata infilitta a Carlo Ancelotti, dopo le proteste del tecnico nel match degli azzurri contro l’Atalanta in merito alla mancata ...

Il Mattino : confronto chiarificatore tra Ancelotti e Milik dopo la gara contro il Salisburgo : Arek Milik non si aspettava di non scendere in campo in occasione della gara di Champions League contro il Salisburgo. Il polacco, nonostante partisse dalla panchina, sperava di giocare qualche minuto. L’edizione odierna de Il Mattino svela il retroscena sull’incontro chiarificatore con Ancelotti. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, ci sarebbe stato un confronto chiarificatore tra ...

Mattino : Milik ha preso male l’esclusone a Salisburgo e ha chiesto un chiarimento ad Ancelotti : Escluso a Salisburgo dopo i due gol al Verona Milik ha voluto parlare con Ancelotti, lo rivela oggi il Mattino. Questione di dna: chi lo conosce sa bene che è un ragazzo che ha bisogno di certezze e la vita da precario non è quella che più gradisce. Il campione polacco non vuole perdere tempo, vorrebbe giocare sempre È guarito da tutti i suoi malanni, muscolari e non Milik non ha preso bene le scelte del mister, anche se erano motivate dal ...

Mattino : Raiola ha passato giorni a casa Insigne - decisivo nel rapporto con Ancelotti : Uno dei grandi motivi per cui De Laurentiis scelse Ancelotti, scrive oggi il Mattino, era quello di formare un gruppo, un gruppo che permettesse al Napoli di colmare in altro modo il gap tecnico che avrebbe inevitabilmente avuto con le big. E con la soluzione del cosiddetto “cosa Insigne” Ancelotti ha ampiamente dimostrato come un leader clamo riesce a gestire lo spogliatoio anche nei momenti di crisi. L’attaccante azzurro ha ...

Il Napoli di Ancelotti comanda l'Europa - Anna Trieste a scuola con il Mattino tra i Tifosi : The day after tomorrow: il giorno dopo la vittoria del Napoli a Salisburgo, Anna Trieste fa tappa a Barra con il Mattino tra i Tifosi: live dall'istituto comprensivo Giulio...

Mattino : la squadra di Ancelotti espugna il fortino con una prova di qualità - intensità e carattere : È una notte decisamente magica quella che il Napoli è riuscito a confezionare a Salisburgo. Ci sono voluti impegno e pazienza per resistere agli attacchi ordinati degli austriaci, e recuperare due volte un risultato che sembrava acquisito. Un’impresa che il Mattino racconta così Il Napoli firma una vera e propria impresa a Salisburgo e ora la qualificazione agli ottavi di finale è decisamente più vicina: gli azzurri tornano a vincere ...