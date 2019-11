Matteo Santori | Se M5s non appoggia Bonaccini fa uno sgarbo politico

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 24 novembre 2019) Rimbomba il suono del nautofono nella grande piazza Cavour piena di Sardine. E non è un caso. “Per noi, qui a Rimini, è un simbolo. È il segnale che si usa in mare quando c’è la nebbia, quando non si riesce a vedere il faro”. Enrico, un signore di mezza età arrivato nel cuore della Romagna da Santarcangelo, la racconta così: “Speriamo che chi si è perso nella nebbia riesca a ritrovare il mare. Le Sardine sono qui per questo, per non lasciare la Regione alla Lega”. E nella nebbia, secondo questa piazza, vi è anche il Movimento 5 Stelle che per adesso ha deciso di correre da soli “facendo uno, una scelta infelice”, secondo, l’animatore di queste tante piazze sparse per l’Italia da Nord a Sud.I grillini nei fatti potrebbero forse togliere quei voti necessari ...

