Marco D’Amore | «Il mio Ciro viene da lontano»

«Il grande De Filippo diceva che un personaggio, quando entra in scena, deve venire da. Questa frase mi è entrata in testa, è diventata una specie di ossessione». Cosa s'intenda con «» non è chiarissimo, fatto sta che, quando sceglie di interpretare un personaggio, ci entra dentro e segue questo specie di mantra. «Quando recitavo in Gomorra scrivevo su un block notes storie alterative legate aDi Marzio, parallele alla sceneggiatura», ci racconta al nostro Vanity Fair Stories mostrando l'agenda. «Racconti d'infanzia, un possibile passato del personaggio, o comunque episodi paralleli alla sceneggiatura». Oggi quel lavoro di scrittura – o ...

