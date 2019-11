Marco Bocci ricorda la malattia a Domenica In | “Ho rischiato grosso”

Domenica In - Marco Bocci : “Un banalissimo herpes mi è entrato al cervello. Mi ha preso la parte della memoria e della parola” : L’attore Marco Bocci è stato ospite dell’ultima puntata di Domenica In e nel corso dell’intervista con Mara Venier è tornato a parlare della malattia che lo ha colpito qualche tempo fa, facendogli temere il peggio. “Era un banalissimo herpes, che invece di prendere le labbra, a me era entrato al cervello. Mi aveva preso la parte della memoria e della parola. Brava Laura che mi ha rianimato in casa – ha raccontato ...

Marco Bocci interrotto a Domenica In - Mara : “Devo andare a…” : Domenica In: Mara Venier ferma l’intervista di Marco Bocci per un piccolo inconveniente Uno degli ospiti di oggi di Domenica In è stato l’attore Marco Bocci che ha parlato della sua carriera, della sua famiglia e del suo primo lavoro come regista con il film A Tor Bella Monaca non piove mai, trasposizione cinematografica del suo libro. Durante l’intervista, in cui Bocci ha parlato davvero di tutto, Mara Venier lo ha ...

Domenica In – Undicesima puntata del 24 novembre 2019 – Gigi D’Alessio - Vanessa Incontrada - Marco Bocci tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Undicesima puntata del 24 novembre 2019 – Gigi D’Alessio, Vanessa ...

Marco Bocci : Mia moglie ha le p... - non le manda a dire : "Una delle caratteristiche più belle di mia moglie? L'onestà". Marco Bocci è schietto, come la sua compagna Laura Chiatti, nel parlare di quell'abitudine di sua moglie, soprattutto sui social, di controbattere alle offese degli haters. In una recente video intervista a Il Messaggero, l'attore ha parlato della stima e della fiducia che ripone nella madre dei suoi figli, proprio per questa sua attitudine a dire ciò che pensa, sempre e ...

A Tor Bella Monaca non piove mai - Marco Bocci e Andrea Sartoretti : "Troppi pregiudizi sulla periferia - raccontiamo la lotta delle famiglie oneste" (VIDEOINTERVISTA) : A Tor Bella Monaca non piove mai, Marco Bocci e Andrea Sartoretti: "Troppi pregiudizi sulla periferia, raccontiamo la lotta delle famiglie oneste" (VIDEOINTERVISTA)

Laura Chiatti - lite social dopo l’ospitata di Marco Bocci a “Verisimo” : «Il lavoro scarseggia a casa tua» : Marco Bocci è stato ospite a “Verissimo” nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin, dove ha parlato della sua famiglia, composta dalla moglie Laura Chiatti e i figli Pablo ed Enea e della nuova esperienza da regista per il film tratto dal suo omonimo romanzo, A Tor Bella Monaca non piove mai. Se l’attore infatti ha elogiato la moglie per il sostegno che gli dà (“Andrò alla prima insieme a Laura, che mi ha sempre sostenuto e dato grande forza”), ...

Marco Bocci racconta debutto come regista : L’attore Marco Bocci è stato ospite di “Verissimo”, parla della sua vita, della sua carriera e soprattutto del suo debutto alla regia, infatti, ha terminato le riprese del suo primo film, “A Torbellamonaca non piove mai”, tratto dal romanzo autobiografico da lui stesso scritto nel 2016. Ripercorrendo la sua carriera, Marco Bocci si è raccontato a Silvia Toffanin: «Ho il pallino della scrittura sin da bambino e ho iniziato a recitare alle ...

Marco Bocci a Verissimo - Laura Chiatti sbotta su Instagram : la zuffa : Marco Bocci a Verissimo, Laura Chiatti sbotta su Instagram: la zuffa e la verità sulle sue scelte lavorative Poco dopo la messa in onda dell’ospitata di Marco Bocci a Verissimo, sua moglie Laura Chiatti è stata coinvolta in una zuffa social che le ha fatto perdere le staffe. Ad innescare la miccia un commento provocatorio […] L'articolo Marco Bocci a Verissimo, Laura Chiatti sbotta su Instagram: la zuffa proviene da Gossip e Tv.

Verissimo - Marco Bocci a Silvia Toffanin : “Sono molto agitato” : Silvia Toffanin spiazzata da Marco Bocci a Verissimo. L’attore: “Di solito sono carico…” Ospite della puntata di oggi di Verissimo è stato Marco Bocci, uno degli attori più amati dal pubblico italiano e in particolare dal pubblico femminile grazie ai suoi ruoli nelle varie fiction in cui ha recitato (Squadra Antimafia e Solo – La serie, su tutti). Questa volta, però, Marco si è presentato da Silvia Toffanin in ...

Marco Bocci racconta la dura realtà della periferia italiana nel film “A Tor Bella Monaca non ‘piove’ mai” : Arriva al cinema dal 28 novembre A Tor Bella Monaca non ‘piove’ mai, esordio alla regia di Marco Bocci, che ha scritto anche la sceneggiatura, partendo da suo romanzo omonimo edito da De Agostini. Un racconto della periferia che si macchia di atmosfere crime. Una fotografia di Tor Bella Monaca, come metafora di ogni ‘mondo’ difficile, marchiato dall’opinione pubblica, dove insieme ai perdenti convivono anche tante persone che lottano ogni giorno ...

Marco Bocci Svela il Retroscena Sul Suo Messaggio a Emma Marrone! : Dopo l’annuncio di Emma Marrone sul suo stato di salute e dello stop a cui è stata obbligata, in molti fan e personaggi noti hanno dimostrato alla cantante salentina la propria vicinanza e solidarietà. Tra questi ha colpito molto il Messaggio arrivatole dal suo ex Marco Bocci, adesso lo stesso attore spiega il perché di quel gesto e cosa lo ha spinto a dichiarare pubblicamente la sua vicinanza a Emma. Nelle scorse settimane ...