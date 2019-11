Maratona di Firenze 2019 | Bekele trionfa nella gara maschile Sorpresa in campo femminile

Maratona Firenze 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : oggi domenica 24 novembre si corre la Maratona di Firenze 2019, la 36esima edizione della 42 km nel capoluogo toscano si preannuncia altamente spettacolare e con l’onore della targa World Athletics Bronze Label. Il percorso è estremamente suggestivo e toccherà tutti i luoghi simbolo della città: partenza alle ore 08.30 in Piazza Duomo dove è posto anche l’arrivo per gli oltre 9000 podisti partecipanti (oltre 3000 sono stranieri). Il ...

Maratona di Firenze - di corsa tra l'arte : domenica 24 novembre ampia sintesi sulla Rai : Firenze Marathon 36^ edizione. domenica 24 novembre i 42 chilometri e 195 metri che si corrono all’interno della città gigliata toccandone i luoghi simbolo mentre si attraversano secoli di arte. Partenza e arrivo in Piazza Duomo, culla del Rinascimento che fronteggia la Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Tali scenari unici, evidentemente, hanno contribuito in maniera decisiva alla crescita della manifestazione, passata dai poco più di 800 ...