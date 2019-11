Manovra | 500 nuove assunzioni per la lotta all’evasione e 50 milioni per la Cigs

Da 4.500 a 600 emendamenti - così il Governo frena l’assalto alla Manovra : L’enorme mole di modifiche presentate dai gruppi parlamentari è destinata a ridursi con la tagliola delle inammissibilità e poi con la seconda scrematura dei cosidetti emendamenti “segnalati”. Tra quelli che resteranno Plastic tax, auto aziendali e quota 100

Manovra - oltre 4.500 emendamenti : da Imu chiesa a Iva ridotta sui condom - plastic tax e auto aziendali : Sono circa 4.550 gli emendamenti alla Manovra, secondo quanto si apprende, presentati dai gruppi parlamentari alla Manovra in commissione Bilancio al Senato. «Ripenseremo profondamente...

Manovra - allo studio bonus asilo nido tra i 1500 e i 3000 euro annui : Il bonus asilo nido è un provvedimento che prenderà vita da gennaio 2020. Una novità annunciata dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in un'interrogazione sulla Manovra in commissione bilancio a Palazzo Madama. Il bonus asilo nido rappresenta una misura che punta a sostenere le famiglie e incoraggiare l'occupazione femminile. Non solo, il Ministro ha preannunciato anche un potenziamento dei posti degli asili nidi, dove sono ...

Tassa su auto aziendali in Manovra vale 500 milioni - ma è già partita la corsa a rivederla : vale 513 milioni la stretta sulle auto aziendali che il governo vuole inserire in manovra. La norma, contenuta nella bozza, interviene sulle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che oggi concorrono alla formazione del reddito per il 30% del loro valore e che invece, a partire dal prossimo anno saranno Tassate per l’intero valore. Lo sconto rimarrà per i veicoli in uso ad “agenti e rappresentanti di commercio”. ...

Manovra - torna piena rivalutazione per le pensioni tra 1.500 e 2mila euro. Stretta sulle auto aziendali. Le novità dell’ultima bozza : torna la piena rivalutazione per le pensioni tra i 1.500 e i 2mila euro, quelle cioè tra tre e quattro volte il minimo. A prevederlo è l’ultima bozza della legge di Bilancio, risultato dei vertici di maggioranza che si sono tenuti martedì e mercoledì a Palazzo Chigi. Sul fronte dei nuovi balzelli, nel testo c’è una Stretta sulle auto aziendali: lo sconto al 30% del valore (ai fini fiscali) di auto e ciclomotori concessi in uso ...

Manovra - per il dietrofront sulle microtasse caccia a 500 milioni : Partite Iva, micro-tasse, multe ai commercianti. Per correggere la Manovra servono almeno 500 milioni di euro. Il paradosso è che il decreto fiscale e la legge di bilancio approvate...