Maltempo | weekend da incubo in tutt’Italia Il dirigente della protezione civile | “tanta

Maltempo - allerta meteo sull'Italia : weekend da incubo. Onde di sei metri in Liguria - scuole chiuse : Maltempo, allerta meteo su tutta Italia: in arrivo un weekend da incubo. Dopo una breve pausa il tempo torna protagonista in negativo per il nostro Paese. Le previsioni, infatti, non promettono nulla...

Maltempo - prime avvisaglie della tempesta del weekend : nubifragio a Genova - tornado sull’arcipelago Toscano [FOTO e VIDEO] : prime ore di forte Maltempo sull’Italia e in modo particolare nell’alto Tirreno dove da stamattina si stanno verificando piogge intense sulla Liguria: a Genova sono già caduti 60mm di pioggia, mentre diversi tornado hanno colpito l’arcipelago Toscano, all’Isola del Giglio e sulle coste della Maremma (vedi foto e video a corredo dell’articolo). Maltempo nell’alto Tirreno, tornado all’isola del Giglio ...

Previsioni Meteo Milano : sarà un weekend di forte Maltempo - tutti i dettagli su Sabato e Domenica : Previsioni Meteo Milano – Puntualmente è giunto l’ennesimo peggioramento del tempo a iniziare dalle ore serali di ieri, con arrivo di prime piogge, piogge irregolari anche nella notte, con qualche pausa, e piogge o rovesci spesso moderati in corso anche in queste ore mattutine. Una saccatura nordatlantica ha affondato la sua azione sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, innescando un flusso umido meridionale bene impattante ...

Maltempo - l'Italia nel weekend torna sotto la pioggia. E c'è il rischio alluvioni : Un ciclone di origine nordatlantica si posizionerà sulla Francia meridionale e nel corso del weekend raggiungerà dapprima la Sardegna e poi le regioni meridionali con venti di scirocco sino 100 km/h. Mareggiare sul versante tirrenico e mare ligure. torna l'acqua alta a Venezia

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : forte Maltempo nel weekend - il bollettino fino al 28 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: molto nuvoloso o coperto, specie al nord-ovest e aree orientali di Veneto e Friuli Venezia Giulia con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio su Alpi e Prealpi centro-occidentali, Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria; previste precipitazioni anche a carattere temporalesco sulla Liguria ...

Previsioni Meteo Milano : peggiora tra la sera e la notte - poi Maltempo forte nel weekend [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Mattinata caratterizzata da nubi basse, foschia e anche nebbia con tasso di umidità nei bassi strati sempre elevato, oltre il 90%. Non ci sono precipitazioni, però, ciò a causa della lontananza ancora dei nuclei perturbati più importanti alle medie quote e temporanea lievitazione della pressione anche al suolo, attualmente sui 1012 hpa. La circolazione, tuttavia, resta spiccatamente impostata sul tipo ...

Previsioni Meteo - nuovo violento Ciclone sull’Italia nel weekend : scatta l’allerta per il Maltempo di Sabato e Domenica : Previsioni Meteo – Ci risiamo. Ancora una possente azione perturbata di matrice atlantica interesserebbe l’Italia nel corso dei prossimi giorni. Essa sarebbe preceduta, tra giovedì 21 e venerdì 22, già da un discreto, ennesimo cavo d’onda di matrice atlantica, che porterebbe nubi e piogge inizialmente deboli sulle regioni del medio-alto Tirreno e localmente al Nord, poi piogge via via in intensificazione tra giovedì sera e ...

Il Maltempo non si arresterà nel weekend : Domani sarà un'altra giornata con tanta pioggia, vento, temporali e abbondanti nevicate sulle montagne. Dal sito ilmeteo.it, si segnala che già nel corso delle prime ore di domenica si formerà un profondo vortice ciclonico sul mar Tirreno che verrà ulteriormente alimentato da correnti fredde in discesa dal Nord Europa e venti umidi di Scirocco. Le ripercussioni non tarderanno a farsi sentire con la possibilità di temporali ...

Ancora Maltempo sull'Italia. Sarà un weekend di piogge e acqua alta : L'Italia vivrà un altro weekend difficile per quanto riguarda il maltempo che imperverserà in molte zone del Paese. Un brusco cambio delle temperatura, già in corso da diversi giorni, ha causato l'avvento delle prime nevicate al nord e nuovi disagi in altre Regioni. E si attende Ancora "acqua alta" in laguna. Condizioni di brutto tempo nel weekend, a causa di un altro vortice ciclonico che risalirà dal cuore della Tunisia ...

Previsioni Meteo Milano - altro Maltempo nel weekend dopo la tempesta di stamattina : Previsioni Meteo Milano – Ha rispettato le attese, il fronte perturbato che dalla mezzanotte di ieri e per tutta la nottata, fino a qualche ora fa, ha imperversato anche sul capoluogo lombardo, portando una intensa fase di pioggia e maltempo. L’accumulo finale di questa prima passata perturbata, legata al nuovo affondo nordatlantico sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, è di circa 30/40 mm. Apporto decisamente cospicuo, ma ...

Previsioni Meteo Napoli : si prospetta un altro weekend di forte Maltempo : Previsioni Meteo Napoli – Tempo asciutto e anche con ampie schiarite soleggiate, salvo la presenza di nubi perlopiù medio-alte, ma innocue, solo in grado di velare o coprire parzialmente sole. C’è però un vento sostenuto, mediamente da Sud/Sudest sui 15/30 km/h o raffiche anche superiori. Contesto quindi di tempo migliore, poiché, dopo l’evoluzione verso est del primo sistema depressionario che ha portato tanto maltempo fino a ...

