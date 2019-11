Maltempo | vongole spiaggiate | a rischio gli spaghetti della Vigilia

Fonte : tg24.sky

(Di domenica 24 novembre 2019) Sulle coste dell’Alto Adriatico è allarme: il(TUTTI GLI AGGIORNAMENTI), con le violente mareggiate registrate nelle ultime settimane, ha provocato una vera e propria strage di esemplari, che restano spiaggiati e, senz’acqua, non sopravvivono. Il fenomeno mette ail lavoro di migliaia di addetti del settore, così come i cenonidi Natale, dove uno dei piatti tradizionali sono propri glicon le. I danni economici si sommano alla preoccupazione per la imminente decisione del Parlamento europeo sulla prorogataglia minima dellerichiesta dall’Italia. Già 60 milioni di euro di danni In pericolo è soprattutto il lupino, cioè la vongola Venus Gallina autoctona del Mediterraneo, che viene pescata in mare a differenza“filippina” che invece viene allevata. A lanciare l’allarme sui lupini è Fedagripesca-Confcooperative, ...

