Maltempo Veneto | preoccupazione per il livello dei fiumi | il punto della situazione

Maltempo Veneto - già 150milioni di danni : Zaia chiede lo stato di emergenza : Con una lettera inviata oggi via posta certificata al Premier, Giuseppe Conte, e al Capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha chiesto formalmente la dichiarazione dello stato di emergenza di Livello Nazionale per tutto il territorio del Veneto, interessato da calamitosi eventi atmosferici a partire dal 12 novembre scorso. La richiesta non riguarda il territorio comunale di ...

Maltempo - allerta meteo su tutta Italia : in arrivo un weekend da incubo. A rischio Liguria e Veneto : Maltempo, allerta meteo su tutta Italia: in arrivo un weekend da incubo. Dopo una breve pausa il tempo torna protagonista in negativo per il nostro Paese. Le previsioni, infatti, non promettono nulla...

Allerta Meteo Veneto : ancora Maltempo - pre-allarme per il passaggio della piena del Po : Il Centro Funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto segnala lo stato di pre-allarme (Allerta arancione) nelle aree del Delta del Po, interessate dal passaggio dell’onda di piena del fiume. L’Allerta, già da oggi pomeriggio e fino alle 14 di domani, interessa tutto il tratto Veneto del Po: il transito dell’onda di piena determinerà l’allagamento delle aree golenali non difese da argini, con interessamento ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : nuova ondata di Maltempo - criticità arancione in Veneto e Emilia-Romagna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica tende ad interessare il nostro Paese, apportando le prime precipitazioni rilevanti su Liguria e Piemonte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. I ...

Maltempo - allerta arancione in Veneto ed Emilia Romagna : È ancora allerta in alcune regioni per il Maltempo che in questi giorni sta attraversando l’Italia, in attesa di una nuova importante perturbazione in arrivo nel fine settimana. Per la giornata di oggi, 21 novembre, l’allerta è arancione in parte del Veneto e in alcune zone dell’Emilia Romagna. È invece gialla in Alto Adige, nelle zone costiere del Lazio e nella parte occidentale della Toscana. In Emilia Romagna l'allerta è di criticità ...

Maltempo : Veneto - situazione in miglioramento - ancora attenzione per bellunese e Delta Po : Venezia, 20 nov. (Adnkronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, sulla base del bollettino di vigilanza regionale, e tenuto conto che nelle ultime 24 ore sono state registrate precipitazioni moderate ma non sono state segnalate situazioni di criticità ha emesso un a

Maltempo Veneto - Zaia : “Danni ingenti sulla costa - litorale e Bellunese” : ”I danni non sono ancora da quantificare, ma sono ingentissimi. Abbiamo chiesto un secondo commissario, oltre al sindaco Brugnaro che gestirà la situazione di Venezia e delle isole, per gestire la ricostruzione e il ripristino nei territori della regione massacrati da piene di fiumi, frane, dissesti e scomparsa di chilometri di spiaggia”. Così il Presidente della Regione Luca Zaia, questa mattina, ha fatto il punto della situazione ...

Maltempo : Veneto - allerta arancione nell’Alto Piave sino a domani sera : Venezia, 19 nov. (Adnkronos) – Prosegue in Veneto l’ondata di Maltempo, anche se in progressiva attenuazione. E’ ancora allerta ‘arancione’ per l’assetto idrogeologico dell’area dolomitica e per il rischio allagamenti ed esondazioni nel bacino del Lemene, Livenza e Tagliamento, nel Veneto Orientale. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto avvisa che sino alle ore 20 di ...

Veneto - Zaia sorvola le aree colpite dal Maltempo : Ricognizione aerea dell’elicottero dei vigili del fuoco Drago su tutta l’area del Veneto: da Bibione alla laguna veneta, al Polesine. Queste le zone duramente colpite dal maltempo dei giorni scorsi. A bordo dell’elicottero il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e l'assessore alla protezione civile Gianpaolo Battacin accompagnato dal Direttore Interregionale dei Vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige Loris Munaro. (Lapresse) ...

Maltempo : allerta in Lazio - Liguria - Piemonte - Toscana - Friuli - Veneto ed Emilia Romagna. Reno a rischio esondazione : Emilia ROMAGNA, IL Reno FA PAURA Nuova allerta rossa per criticità idraulica fino alla mezzanotte di domani nelle pianure di Bologna, Ferrara e Ravenna; arancione per le intere province di...

Maltempo : Veneto - domani Zaia fa il punto sull'emergenza in regione : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - Tema duplice domani martedì 19 novembre per l’incontro del presidente Zaia con gli operatori dell’informazione, a palazzo Balbi: alle ore 11 il presidente Zaia e l’assessore alla sanità e al sociale Manuela Lanzarin, in occasione della Giornata mondiale di prevenzione

Maltempo : Arpa Veneto - da questa sera in arrivo nuove perturbazioni : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - Il CFD dell'Arpa Veneto comunica che da questa sera, lunedì 18 novembre, fino a domani, martedì 19 novembre, saranno possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale.