Maltempo Valle d'Aosta | 1000 persone isolate per valanghe

Maltempo Valle d’Aosta : allerta arancione per valanghe - “spostarsi solo in caso di necessità” : La Presidenza della Regione Valle d’Aosta comunica che per far fronte alla situazione di crisi della viabilità su alcune strade della Regione, a causa del perdurare del Maltempo, è stato convocato per le ore 14 di oggi, domenica 24 novembre, il COV -Comitato Operativo Viabilità, presieduto dalla responsabile di Protezione civile Sara Ratto. Su tutta la Regione è allerta “arancione“, in considerazione del pericolo valanghe. La ...

Maltempo Valle d’Aosta : valanga su strada - chiusa regionale per Champorcher : Una valanga di lieve entità ha raggiunto il manto stradale, costringendo alla chiusura della regionale numero 2 per Champorcher, nel comune di Pontboset. La Valle di Champorcher è, dunque, isolata. Oltre all’interruzione della viabilità non si registrano altre criticità, secondo quanto segnalato dalla Centrale unica del soccorso della Valle d’Aosta. “È una colata di acqua mista a neve, quello che ci preoccupa è ciò che potrebbe ...

Maltempo Valle d’Aosta - frana a Verres : evacuate 12 persone. Allarme valanghe [FOTO] : 12 persone sono state evacuate in via preventiva a Verres a causa di una frana di circa 300 metri cubi di rocce e dell’atteso peggioramento delle condizioni meteo. Si tratta di cinque famiglie che abitano in località Torille. Già ieri, giovedì 21 novembre, la strada comunale Torille/Nastche era stata chiusa al traffico. Il centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di criticità valanghiva arancione, per la giornata di sabato 23 ...

Maltempo : valanga su una strada in alta valle Brembana : Paura in alta valle Brembana dove una valanga è caduta oggi in località Pagliari a Carona, lungo la strada comunale che conduce al rifugio Calvi, sulle prealpi Orobie bergamasche. A staccarsi dalla parete montuosa i blocchi di neve, complice il Maltempo di queste ultime giornate. La valanga è caduta a circa duemila metri di quota: non si sono registrati feriti. La strada comunale che collega Carona con Pagliari era gia’ chiusa alle auto ...

Maltempo - frana in valle Armea : isolato il Comune di Ceriana : Ancora conseguenze a causa del Maltempo che ha interessato la Liguria. Il Comune di Ceriana (circa 1.170 abitanti) è isolato, da questa sera, dopo che una grossa frana è scesa sulla strada, a causa delle abbondanti piogge, ostruendo la carreggiata. Sul posto è presente il vicesindaco e capo della protezione civile Paolo Roverio. Lo smottamento è avvenuto tra la Vecchia Fattoria e Poggio di Sanremo. Sul posto sono presenti anche i vigili del ...

Maltempo Trentino Alto Adige : pioggia a fondovalle e neve sui rilievi : Domenica caratterizzata da una forte ondata di Maltempo su tutto il Trentino Alto Adige. pioggia battente a fondovalle e neve sui rilievi mediamente attorno ai 2000 metri. In alcune zone del Trentino occidentale, in particolare in Val Rendena i fiocchi bianchi sono caduti anche a 1600 metri. Imbiancata la localita’ turistica di Madonna di Campiglio. Spolverata di neve a Obereggen, Plan de Corones e in Val di Fassa. In flessione le ...

Maltempo Liguria : domani riapre la statale interrotta dalla frana in Valle Stura : Sarà riaperta domani sera, a senso unico alternato, la statale della Valle Stura interrotta da martedi’ scorso da una frana all’altezza di Campo Ligure (Ge). Lo rende noto Regione Liguria: “Grazie al lavoro costante di tecnici e volontari domani sera la statale verra’ riaperta al traffico a senso unico alternato” dichiara il governatore Giovanni Toti. Nel frattempo è in corso l’intervento in somma urgenza ...

Maltempo Liguria : lunedì tecnici in Valle Stura per la valutazione dei danni : “I tecnici di protezione civile sarebbero già arrivati oggi ma essendoci allerta prolungata abbiamo preferito spostare a lunedì, quando faranno valutazioni economiche rispetto ai danni che dobbiamo vedere ristorati. Abbiamo già detto ai sindaci che quello che stanno mettendo in campo come somma urgenza verrà ristorato al 100% rispetto a tutti gli interventi che sono considerati, anche dal dipartimento, urgenti per il ripristino delle ...

Maltempo Valle D’Aosta : masso sulla strada regionale di Valsavarenche : Continuano i danni causati dal Maltempo nel Nord Ovest Italia. L’ultimo tratto della strada regionale di Valsavarenche, prima dell’abitato di Pont, è stato chiuso al traffico dopo la caduta di un masso, causata dalle precipitazioni delle ultime ore. La scarsa visibilità ha ostacolato oggi i sopralluoghi geologici. “Domani a mezzogiorno – ha riferito il sindaco Giuseppe Dupont – cercheremo di fare il punto della ...