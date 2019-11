Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 novembre 2019) Fiumi esondati, allagamenti e frane, come quella che secondo le prime ricostruzioni ha fatto crollare un tratto di viadotto sulla A6. La pioggia non dà tregua in tutta Italia. Nella provincia di, dove ci sono in totale circa 200 persone sfollate, è stataRosanna Parodi, ladi 52 anni che risultavamattina di domenica: è statadel fiume Bormida a Sezzadio. Il suo cadavere è stato recuperato nel tardo pomeriggio dai Vigili del Fuoco dopo ore di ricerche. Nel pomeriggio per la pioggia esonda anche il lago di Como: l’acqua ha invaso la strada della città lariana verso Piazza Cavour. Scendendo in provincia di Napoli, il fiume Sarno è straripato in via Ripuaria, a qualche centinaio di metrifoce. Dall’alba, per le famiglie che abitano nella zona, alla periferia di Castellammare di Stabia è emergenza. La ...

MediasetTgcom24 : Maltempo, ad Alessandria trovata morta la donna travolta dal Bormida #alessandria - AnnaRasetti : Maltempo, trovata morta la donna di 52anni dispersa ad Alessandria: travolta dalla piena di un fiume. Nel Napoletan… - Ale_Cuccu86 : Ecco trovata la scusa! Non aspettavano altro! È colpa del maltempo! -