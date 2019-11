Maltempo Sicilia | fulmine si abbatte su abitazione e provoca incendio

Maltempo Sicilia : fulmine colpisce casa e innesca incendio : Un fulmine nella notte ha colpito l’antenna della televisione posta sul terrazzo di una casa in via Mattarella, ad Avola (Siracusa), innescando un incendio: i residenti sono usciti immediatamente dall’appartamento, ed hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno spento il rogo che si era concentrato nel sottotetto, e sono in corso accertamenti per verificare la staticità dell’immobile. L'articolo ...

Maltempo Sicilia : il porticciolo di San Leone in balia delle onde [FOTO e VIDEO] : “Il porticciolo turistico di San Leone (Ag), malconcio ed abbandonato a se stesso, ha subito gravi danni dalla mareggiata degli scorsi giorni. La furia del mare ha rovinato la barriera frangiflutti, il muro paraonde è stato spostato ed in parte è crollato, mentre un lungo tratto del molo di ponente rischia di collassare. È necessario un intervento urgente da parte della Regione Sicilia ed il Genio civile per evitare ulteriori ...

Maltempo - Di Maio in Sicilia : “Chiedo scusa ai sindaci. Aiuti a Venezia e non a questo territorio” : Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo aver lasciato Castelvetrano, ha incontrato un gruppo di pescatori di Marina di Selinunte (Trapani) che hanno subito gravi danni dopo le recenti mareggiate. I pescatori chiedono al ministro la sistemazione del porto. “Qualcuno mi ha criticato: sei ministro degli Esteri e vai in Sicilia? Sì, sono qui perché negli stessi giorni in cui si aiutava Venezia bisognava aiutare la Sicilia colpita dal ...

Maltempo - il Consiglio dei ministri delibera lo stato d’emergenza per le province colpite in Sicilia e Liguria : Per i danni causati dal Maltempo il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per diverse province italiane: in Sicilia Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. In Liguria nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia. Il Cdm, su proposta del premier, ha approvato anche approvato un decreto legislativo per la semplificazione delle ...

Maltempo Sicilia - frane e esondazioni : al via lavori per 137mila euro a Gangi : A Gangi, nel Palermitano, primi interventi urgenti di protezione civile per un importo di 137mila euro dopo l’eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito l’intero territorio Siciliano tra ottobre e novembre dello scorso anno. La Giunta regionale aveva dichiarato lo stato di calamità naturale e, successivamente, il Governo nazionale lo stato di emergenza. Il progetto prevede l’intervento di pulitura su alcune porzioni del ...

Maltempo - Musumeci : “Il Governo garantisca attenzione per la Sicilia” : “Il Governo nazionale garantisca alla Sicilia la giusta attenzione per i danni causati dalMaltempo in tutta l’Isola”. Lo ha chiesto il presidente della Regione, Nello Musumeci, con una nota indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Nei mesi di settembre e ottobre – scrive il governatore – buona parte del territorio siciliano e’ stato interessato, a piu’ riprese, da eccezionali eventi ...

Maltempo Sicilia - allagamenti e crolli : stop ai treni sulla Gela-Caltanissetta : Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Gela-Caltanissetta. L’eccezionale ondata di Maltempo che interessa la zona ha provocato, nella mattinata, l’allagamento della stazione di Licata e l’accumulo di detriti sulla linea fra Licata e Campobello di Ravanusa. Nel pomeriggio, invece, si e’ verificato il crollo di un muro – circa 80 metri – sui binari fra Gela e Butera. Una dozzina i tecnici al lavoro – ...

Maltempo - allerta gialla in Sicilia : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha annunciato per oggi, 19 novembre, un’allerta meteo gialla.

Maltempo Sicilia - nubifragio a Licata : il sindaco chiede un “intervento straordinario” : “Chiedo immediatamente un intervento straordinario dei governi nazionale e regionale perché non è ammissibile che vi sia un’Italia sott’acqua a cui si sta rivolgendo l’attenzione delle istituzioni – si vedano Venezia e Matera – e che solo Licata venga lasciata sola“: lo ha affermato il sindaco di Licata (Agrigento) Pino Galanti riferendosi ai gravi danni provocati dal nubifragio odierno. “A Licata ...

Maltempo in Sicilia - l'alluvione mette in ginocchio Licata : Nella cittadina agrigentina acqua alta fino a un metro. Evacuati alcuni edifici, interviene la Protezione civile. Il sindaco: "Vogliamo la stessa attenzione di Venezia e Matera"

Italia nella morsa del Maltempo : NEVE senza sosta sulle Alpi e in collina al Nord/Ovest - temporali inondazioni e fiumi in piena dal Friuli alla Sicilia : La nuova ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia da stamattina si abbatte con particolare veemenza in queste ore sulle Regioni del Nord, con abbondanti nevicate fino a bassa quota. Imbiancata persino Ceva, ad appena 380 metri di altitudine nel cuneese. Violenti temporali stanno colpendo la Liguria, con punte di oltre 100mm a Genova dove la temperatura minima è crollata a +5°C e adesso la colonnina di mercurio non supera i +7°C, ma ...

Maltempo in Sicilia : alluvione lampo su Licata - ci sono vasti allagamenti : Il tempo sta nuovamente peggioramento sulle regioni tirreniche per l'arrivo dell'ennesima perturbazione di questo movimentato mese di novembre. A pagarne le spese sono il nord-ovest e la Sicilia dove...

Previsioni meteo 19 novembre - forte Maltempo : piogge a Centro-nord e Campania - temporali in Sicilia : La perturbazione nr.7 del mese toccherà molte regioni con rischio di piogge intense e forti temporali, secondo le Previsioni di martedì 9 novembre. Nuove nevicate sulle Alpi e forte pericolo valanghe. Allerta rossa su parte dell'Emilia-Romagna e arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto.Continua a leggere