Maltempo Savona | crolla porzione di viadotto sull’A6 FOTO LIVE

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 24 novembre 2019) Si è verificato un crollo di unadisull’autostrada A6 Torino–, nel tratto savonese in direzione nord all’altezza del chilometro 122 nella zona di Altare. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e soccorritori. Tratto Chiuso tra Bivio A6/A10e Altare in direzione Torino. Non si hanno altre notizie al momento. Il governatore Giovanni Toti si sta recando in Prefettura a. Seguiranno aggiornamenti. L'articolodisull’A6Meteo Web.

emergenzavvf : #Maltempo #24novembre, proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco in Liguria (#Genova 280, #Savona 400, #Imperia… - GiovanniToti : ?? È passata la seconda nottata di allerta rossa in Liguria: ancora piogge con allagamenti e disagi diffusi, sopratt… - GiuseppeConteIT : Dopo Venezia, ieri sera in Cdm abbiamo dichiarato lo stato di emergenza per tutte le province siciliane che da sett… -