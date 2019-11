Maltempo | Reggio Calabria come Venezia | città completamente allagata dopo la tempesta

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 24 novembre 2019) E’ stata una notte tempestosa a, con pioggia torrenziale, vento di scirocco impetuoso, tuoni e fulminiampiamente annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. Particolarmente colpita la zona Sud della: in centro sono caduti 50mm di pioggia, a Morloquio 57mm, a Serro Valanidi 67mm, a Cardeto 88mm. Forti piogge anche nell’hinterland Nord con 68mm al laghetto di Rumia, 56mm a Sant’Alessio in Aspromonte, 35mm a Catona, 23mm a Scilla, 21mm a Bagnara Calabra. In Provincia spiccano i 96mm di Santa Cristina d’Aspromonte, gli 88mm di Molochio, i 63mm di Rizziconi, i 58mm di Giffone e i 56mm di Polistena. Lo scirocco ha raggiunto gli 80km/h a. Gravi le ripercussioni sul territorio: nel centro cittadino (corso Garibaldi e Lungomare Falcomatà)nella zona Sud (Gebbione, Viale, Viale Quinto) la situazione è ...

DentiRotti : RT @LuceverdeRadio: ??#treni #maltempo - Linea Rosarno - Reggio Calabria, allarme pluviometrico, traffico rallentato #luceverde #Calabria - marcellomorron1 : RT @ilquotidianoweb: #Maltempo e #allerta rossa in #Calabria, allagata #Reggio. Disagi in diverse zone #ilquotidianoweb - ilquotidianoweb : #Maltempo e #allerta rossa in #Calabria, allagata #Reggio. Disagi in diverse zone #ilquotidianoweb… -