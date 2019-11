Maltempo Piemonte | a Torino attesa la piena del Po | allagati i Murazzi FOTO

Maltempo - frane ed esondazioni in Liguria : 122 sfollati. Una dispersa nell’Alessandrino. Il Po supera il livello di guardia in Piemonte : In Liguria ci sono 122 sfollati e 374 persone sono rimaste isolate a causa delle frane. Mentre ora a preoccupare è la situazione del Po che ha superato il livello di guardia: nel Cuneese Cardé è finita sott’acqua, decine le abitazioni allagate. Sempre in Piemonte, nella provincia di Alessandria, una donna di 52 anni è dispersa: l’auto su cui viaggiava è finita nel fiume Bormida a Sezzadio. È rimasta intrappolata nel mezzo, mentre gli altri ...

Maltempo - frane ed esondazioni in Liguria : 85 sfollati. Un disperso nell’Alessandrino. Il Po supera il livello di guardia in Piemonte : In tre ore sono caduti 100 millimetri di pioggia. È la zona del Savonese quella più colpita dal Maltempo nella notte tra sabato e domenica. La situazione peggiore ad Albisola Superiore dove il rio Basco è esondato. Ci sono sfollati, fa sapere l’amministrazione comunale, che segnala anche frane che hanno isolata la frazione di Ellera. Savona città sabato sera era allagata nella parte più vicina al mare. Tra Altare e Mallare ci sono altri 14 ...

Maltempo - notte di paura al Nord/Ovest : 161 evacuati in Piemonte - 500mm di pioggia e 450 persone isolate a Genova - Savona sott’acqua - Alpi sommerse di neve [LIVE] : Situazione critica a Savona, dove da ieri sera sono caduti 283mm di pioggia. La pioggia alluvionale che cade senza sosta da oltre 24 ore ha allagato una parte della citta’ con l’acqua che ha superato la soglia dei marciapiedi. Molte vie sembrano corsi d’acqua. Il torrente Letimbro si e’ ingrossato e la protezione civile comunale ha deciso di chiudere tutti i ponti sul torrente. “Non uscite da casa“, e’ ...

Maltempo - frane e valanghe in Piemonte - preoccupa piena del Po : nell’Alessandrino 60 sfollati. Il punto : Fino a domani sarà allerta rossa per il Maltempo in Piemonte. La situazione non è ancora da vera emergenza, ma sono tanti i problemi e i danni. Una sessantina di persone sono sfollate nell’Alessandrino, frazioni di piccoli paesi sono isolate, l’autostrada A5 tra il Piemonte e la Valle d’Aosta è stata chiusa per il timore che un’imponente frana scivoli a valle, un’infinità di smottamenti e strade allagate, ...

