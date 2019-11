Maltempo nel Napoletano, straripa Sarno

A causa delle insistenti piogge ilto a qualche centinaio di metri dalla foce. E' emergenza per le famiglie che abitano nella zona,alla periferia di Castellammare di Stabia (Napoli). La strada è invasa dal fiume, allagata per oltre mezzo metro. All'alba i Vigili del Fuoco hanno portato in salvo una famiglia di 4 persone, ma altre famiglie che avevano rifiutato il soccorso, sperando nel ritiro delle acque, ora chiedono di essere trasportate all'asciutto. Sul posto opera un mezzo anfibio.(Di domenica 24 novembre 2019)