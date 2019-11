Maltempo Liguria | nuovo aggiornamento | 154 sfollati e 600 isolati

Maltempo - allagamenti in Liguria. In Piemonte auto nel fiume Bormida : un disperso : Maltempo infinito in Italia. Oltre alla Liguria, colpito anche il Piemonte dove un'auto è finita nel fiume Bormida, nell'Alessandrino: c'è un disperso. E il fiume Tanaro fa...

Maltempo - frane ed esondazioni in Liguria : 122 sfollati. Una dispersa nell’Alessandrino. Il Po supera il livello di guardia in Piemonte : In Liguria ci sono 122 sfollati e 374 persone sono rimaste isolate a causa delle frane. Mentre ora a preoccupare è la situazione del Po che ha superato il livello di guardia: nel Cuneese Cardé è finita sott’acqua, decine le abitazioni allagate. Sempre in Piemonte, nella provincia di Alessandria, una donna di 52 anni è dispersa: l’auto su cui viaggiava è finita nel fiume Bormida a Sezzadio. È rimasta intrappolata nel mezzo, mentre gli altri ...

Maltempo - frane ed esondazioni in Liguria : 85 sfollati. Un disperso nell’Alessandrino. Il Po supera il livello di guardia in Piemonte : In tre ore sono caduti 100 millimetri di pioggia. È la zona del Savonese quella più colpita dal Maltempo nella notte tra sabato e domenica. La situazione peggiore ad Albisola Superiore dove il rio Basco è esondato. Ci sono sfollati, fa sapere l’amministrazione comunale, che segnala anche frane che hanno isolata la frazione di Ellera. Savona città sabato sera era allagata nella parte più vicina al mare. Tra Altare e Mallare ci sono altri 14 ...

Maltempo - frane ed esondazioni in Liguria : 85 sfollati. Un disperso nell’Alessandrino. A Venezia ancora acqua alta a 130 centimetri : In tre ore sono caduti 100 millimetri di pioggia. È la zona del Savonese quella più colpita dal Maltempo nella notte tra sabato e domenica. La situazione peggiore ad Albisola Superiore dove il rio Basco è esondato nei pressi del ponte medievale e in altri punti. Ci sono sfollati, fa sapere l’amministrazione comunale, che segnala anche frane che hanno isolata la frazione di Ellera. A Savona città, che ieri sera era allagata nella parte più ...

In Calabria e in diverse parti della Liguria e del Piemonte è stata dichiarata l’allerta rossa per il Maltempo : In Calabria e in diverse regioni del Piemonte è stata dichiarata l’allerta rossa per il maltempo per la giornata di domenica e in Liguria l’allerta rossa – dichiarata già sabato mattina – è stata estesa a tutta la giornata di

Maltempo - allagamenti - frane e sfollati in Liguria e Piemonte : è ancora allerta rossa : allerta rossa per il Maltempo domenica 24 novembre in Calabria e settori di Liguria e Piemonte. Critica la situazione nelle regioni del Nord. È stata una notte particolarmente difficile nel Savonese per la pioggia che non ha dato tregua. Secondo quanto fa sapere l'amministrazione comunale, che segnala anche frane che hanno isolato la frazione di Ellera, si registrano sfollati.Continua a leggere

Il Maltempo non dà tregua : situazioni critiche in Liguria e Piemonte : E’ allerta rossa in Liguria e Piemonte. Si registrano allagamenti in provincia di Alessandria e in Valpolcevera per la pioggia

Maltempo - seconda notte di allerta rossa in Liguria : “Piogge - allagamenti e disagi a Savona - Genova e in Val Bormida” [FOTO] : “È passata la seconda nottata di allerta rossa in Liguria: ancora piogge con allagamenti e disagi diffusi, soprattutto su Savona, Val Bormida e Genova. Evacuate dalle loro abitazioni altre 23 persone, 9 a Sant’Olcese e 14 nella zona da Altare a Mallare a causa di due frane. La nostra sala della Protezione Civile è aperta h24 e continua a monitorare costantemente la situazione“: lo ha affermato il governatore della Liguria Giovanni ...

Maltempo Liguria - prosegue l’allerta meteo : sfollate centinaia di persone - a Genova isolati in 450 : Circa 450 persone isolate. Almeno 62 gli sfollati. Fiumi esondati, strade crollate, allagamenti e fango hanno danneggiato alcuni esercizi commerciali. La Liguria è in ginocchio per il Maltempo, con l'allerta rossa che proseguirà fino al pomeriggio di domani, colpendo soprattutto le province di Genova, Imperia e Savona.Continua a leggere

Maltempo Liguria : “Cresce la mareggiata - onde di 4 - 5m” - confermata allerta rossa su centro ponente [FOTO e VIDEO] : “È caduta pioggia diffusa su tutto il territorio. Un nuovo fronte di attenzione: cresce la mareggiata sulle coste. Le onde sono circa 4 metri e mezzo. #allertaMeteoLig“. Così su Twitter il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che al punto stampa della protezione civile sul Maltempo ha detto: “In questo pomeriggio la zona della regione più colpita è stata l’estremo ponente, imperiese e savonese, dove ...

Maltempo Liguria - situazione drammatica per le mareggiate : ad Alassio e Cogoleto le onde invadono la passeggiata a mare [FOTO e VIDEO] : Il fiume Bormida è esondato tra Dego e Piana Crixia, nel savonese, con il livello idrometrico che ha superato il livello di guardia andando quindi oltre i 5,40m. La conferma viene dall’unità di crisi della prefettura di Savona. Elevato anche il livello del fiume Centa, che resta un ‘sorvegliato speciale’. Intanto sulla costa savonese si sta abbattendo una forte mareggiata: nel comune di Alassio, le onde hanno invaso la ...