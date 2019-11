Maltempo Liguria | il governatore Toti | “Invito le persone del savonese e dell’entroterra

Maltempo Liguria - crollano 30 metri di viadotto sulla Torino-Savona : Un tratto di viadotto lungo la Torino-Savona è crollato. Si tratta di una trentina di metri di autostrada, dopo l'innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona verso Altare. Il crollo è dovuto ad una frana, causata dalle forti piogge. Da una prima verifica dei Vigili del fuoco sembra che il crollo del viadotto non abbia coinvolto persone. L’Autostrada A6 è gestita da Autostrada dei Fiori.

Maltempo Liguria : “Fortissima perturbazione - in 36 ore un terzo della pioggia che cade in un anno” : “Abbiamo ancora un paio d’ore sulla Regione di allerta rossa e poi andremo in allerta gialla, fase di decompressione dopo le 36 ore passate e poi dovremmo andare verso la normalità meteorologica. Abbiamo attraversato una perturbazione tra le più forti che hanno colpito la Liguria negli ultimi anni senza alcun ferito. E’ lo straordinario risultato del lavoro fatto da molte persone e dal dipartimento di protezione civile negli ...

Maltempo Liguria - Toti : “Fino a 550 mm di pioggia in 3 ore - chiederemo lo stato di emergenza” : A seguito della forte ondata di Maltempo che ha nuovamente colpito la Liguria, la Regione chiederà lo stato d’emergenza: lo ha annunciato il governatore ligure, Giovanni Toti, in occasione d una conferenza stampa nella sede della protezione civile: “Ovviamente chiederemo lo stato d’emergenza al governo, dopo aver concordato col capo dipartimento nazionale di Protezione civile Borrelli le modalità, ovvero se estendendo quello ...

Maltempo - la situazione viabilità : limitazioni sulle strade in Liguria - Piemonte e Lombardia : Prosegue l’ondata di Maltempo che da ieri sta interessando il Nord Ovest dell’Italia. Le forti piogge, l’innalzamento dei corsi d’acqua e il rischio valanghe hanno reso necessaria la chiusura di alcune strade statali in Liguria, Lombardia e Piemonte. Il personale Anas (Gruppo FS Italiane) è presente su tutta la rete di competenza per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità appena ...

Maltempo Liguria : nuovo aggiornamento - 154 sfollati e 600 isolati : In tutta la Liguria al momento sono 154 le persone evacuate tra Genova e Sant’Olcese, ma soprattutto nel Savonese, ad Albisola Superiore, a Mallare, a Savona, a Varazze e, nell’Imperiese, nei comuni di Ospedaletti, Vessalico, Sanremo, Pieve di Teco e Ventimiglia. Risultano al momento 600 persone isolate: solo a Savona, a causa della frana in via Marmorassi, sono circa 270 le persone non raggiungibili. I numeri potrebbero variare a ...

Maltempo - frane ed esondazioni in Liguria : 122 sfollati. Una dispersa nell’Alessandrino. Il Po supera il livello di guardia in Piemonte : In Liguria ci sono 122 sfollati e 374 persone sono rimaste isolate a causa delle frane. Mentre ora a preoccupare è la situazione del Po che ha superato il livello di guardia: nel Cuneese Cardé è finita sott’acqua, decine le abitazioni allagate. Sempre in Piemonte, nella provincia di Alessandria, una donna di 52 anni è dispersa: l’auto su cui viaggiava è finita nel fiume Bormida a Sezzadio. È rimasta intrappolata nel mezzo, mentre gli altri ...

Maltempo - frane ed esondazioni in Liguria : 85 sfollati. Un disperso nell’Alessandrino. A Venezia ancora acqua alta a 130 centimetri : In tre ore sono caduti 100 millimetri di pioggia. È la zona del Savonese quella più colpita dal Maltempo nella notte tra sabato e domenica. La situazione peggiore ad Albisola Superiore dove il rio Basco è esondato nei pressi del ponte medievale e in altri punti. Ci sono sfollati, fa sapere l’amministrazione comunale, che segnala anche frane che hanno isolata la frazione di Ellera. A Savona città, che ieri sera era allagata nella parte più ...

