Maltempo | la situazione viabilità | limitazioni sulle strade in Liguria | Piemonte e

Maltempo Veneto : preoccupazione per il livello dei fiumi - il punto della situazione : La situazione meteorologica in Veneto è in lieve miglioramento ma continuano a preoccupare i livelli di soglia dei fiumi. L’ultimo avviso del centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, che dalla sala operativa di Mestre sta monitorando di ora in ora la situazione, segnala l’attenuarsi delle precipitazioni in mattinata, in particolare nelle zone del Veneto meridionale, mentre altrove insisteranno sparse o in qualche momento ...

Maltempo Liguria - situazione drammatica per le mareggiate : ad Alassio e Cogoleto le onde invadono la passeggiata a mare [FOTO e VIDEO] : Il fiume Bormida è esondato tra Dego e Piana Crixia, nel savonese, con il livello idrometrico che ha superato il livello di guardia andando quindi oltre i 5,40m. La conferma viene dall’unità di crisi della prefettura di Savona. Elevato anche il livello del fiume Centa, che resta un ‘sorvegliato speciale’. Intanto sulla costa savonese si sta abbattendo una forte mareggiata: nel comune di Alassio, le onde hanno invaso la ...

Maltempo Modena : si aggrava la situazione della frana nella provinciale 486 : Ancora disagi a causa del Maltempo in Emilia Romagna dove per domani è prevista una nuova allerta arancione. Si è aggravata la situazione della frana che da martedi’ ha interrotto la strada provinciale 486 in un tratto tra Cargedolo e Riccovolto nel comune di Frassinoro, nel Modenese. E’ quanto comunica la Provincia di Modena alla luce della del sopralluogo, effettuato dai tecnici del servizio Viabilita’ dal quale e’ ...

Maltempo : Veneto - situazione in miglioramento - ancora attenzione per bellunese e Delta Po : Venezia, 20 nov. (Adnkronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, sulla base del bollettino di vigilanza regionale, e tenuto conto che nelle ultime 24 ore sono state registrate precipitazioni moderate ma non sono state segnalate situazioni di criticità ha emesso un a

Maltempo e neve in Alto Adige : situazione verso la normalità : In Alto Adige, dopo il caos neve dei giorni scorsi, la situazione sta lentamente tornando alla normalità: le strade vengono man mano riaperte al traffico e si assottiglia sempre più il numero di utenze colpite dal blackout elettrico. La linea ferroviaria della Pusteria, dopo la caduta di 3 frane, resterà chiusa almeno per un mese. Restano per il momento chiuse per motivi di sicurezza la statale dello Stelvio tra Gomagoi e Trafoi, quella di passo ...

Maltempo : Provincia Belluno - situazione in miglioramento - ma paghiamo spopolamento (2) : (Adnkronos) - "Le precipitazioni degli ultimi giorni sono state importanti, ma non hanno raggiunto quantitativi esagerati - prosegue Massimo Bortoluzzi -. Eppure i danni si sono verificati lo stesso. Perché? Sicuramente perché il territorio presenta ancora le ferite di Vaia. Ma anche perché manca la

Maltempo : Provincia Belluno - situazione in miglioramento - ma paghiamo spopolamento : Belluno, 19 nov. (Adnkronos) - La situazione meteo nel bellunese è in miglioramento. E al momento non si registrano nuove criticità rispetto a quelle emerse con la perturbazione di domenica, tranne una frana a Dont di Zoldo, un dissesto dovuto a ruscellamento d’acqua a Presenaio (San Pietro di Cador

Maltempo - situazione critica a Licata dopo la bomba d’acqua di stamattina : “noi come Venezia e Matera ma lasciati soli” [FOTO e VIDEO] : Acqua alta nel centro storico: nelle piazze Gondar e Duomo soprattutto, a Licata (Agrigento) dove le forti piogge della mattinata (51mm in meno di due ore) hanno creato pesanti disagi agli automobilisti che sono rimasti intrappolati all’interno delle loro autovetture e ai proprietari dei magazzini che sono stati allagati. A monte della città ha piovuto ancora di più: spiccano i 57mm di Riesi. Così s’è riversata a valle una grande ...

Maltempo - situazione critica in Alto Adige : nuova frana sulla linea ferroviaria della Val Pusteria - rimarrà chiusa almeno un mese : Nuovo smottamento sulla linea ferroviaria della Val Pusteria, chiusa da giorni dopo l’ondata di Maltempo in Alto Adige. A Valdaora su un pendio boschivo ha ceduto un tratto di banchina. Per alcuni metri i binari sono sospesi nel vuoto sotto una voragine di decine e decine di metri. A poca distanza dal luogo della frana, poco dopo, due enormi sassi sono finiti sui binari della linea ferroviaria della val Pusteria. I lavori di repristino si ...

Maltempo e neve in Alto Adige : resta il rischio frane e valanghe - il punto della situazione : La Conferenza di valutazione del Centro operativo provinciale di Bolzano dell’Agenzia per la Protezione civile ha stabilito alle 12 di abbassare lo stato di protezione civile dal terzo stato di pre-allarme (Bravo) al secondo stato di allerta (Alfa). Lo riferisce il coordinatore Willigis Gallmetzer. Nel corso della notte la situazione si è normalizzata rispetto a ieri, tuttavia potrebbero verificarsi ancora localmente eventi franosi a causa delle ...

Maltempo Toscana : la Protezione Civile fa il punto della situazione : Tutti gli idrometri dei fiumi e dei canali toscani al momento sono tornati in condizioni normali, sotto il primo livello di guardia, ma l’Arno a Pisa e l’Ombrone a Grosseto sono scesi solo sotto il secondo livello di guardia e restano quindi sotto osservazione da parte dei servizi regionali. E’ quanto riporta una nota della Protezione Civile della Regione Toscana sul Maltempo in cui si comincia anche a fare la conta dei ...

Maltempo Bolzano - la Protezione Civile : “Situazione in miglioramento” : Migliora la situazione in provincia di Bolzano dopo l’ondata di Maltempo. Nel corso della giornata le strade chiuse sono scese da 53 a 36. Si è ridotto anche il numero di abitazioni prive di elettricità. Il bilancio degli interventi dei vigili del fuoco volontari dalla mezzanotte alle 19 di oggi si attesta a quota 77. Nello stesso intervallo di tempo sono stati 161 gli interventi sanitari disposti tramite la centrale provinciale ...