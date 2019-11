Maltempo in Campania | straripa il fiume Sarno | sos a Castellammare

Maltempo Campania : esondato il fiume Sarno nel Napoletano : A causa delle piogge torrenziali delle scorse ore, il fiume Sarno è esondato in via Ripuaria, a qualche centinaio di metri dalla foce. Situazione critica alla periferia di Castellammare di Stabia (Napoli). Alle 08:30 di questa mattina è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco che ha portato in salvo una famiglia di 4 persone. L'articolo Maltempo Campania: esondato il fiume Sarno nel Napoletano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Campania - allerta meteo prolungata fino alle 14 di lunedì : È in vigore sulla Campania fino alla mezzanotte una allerta meteo per piogge e temporali di colore arancione sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola...

Maltempo Campania : “La Regione intervenga per mettere in sicurezza la scuola “Andrea Doria”” : “Rivolgo un Appello al Presidente della Campania Vincenzo De Luca affinche’ la Regione intervenga sulla situazione incresciosa ed ormai insostenibile che interessa il 63 circolo didattico “Andrea Doria” di Fuorigrotta. Sono ormai settimane che, a causa del Maltempo che ha compromesso le gia’ precarie condizioni in cui versa l’istituto, viene negato il diritto allo studio dei nostri bambini, impossibilitati ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora Maltempo : nuova allerta meteo in Liguria e Campania : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. Notte da incubo per un gioielliere di Brescia: un rapinato lo ha accoltellato più volte, 21 novembre 2019,

Maltempo Campania - grandine e nevischio : disagi nella zona degli ospedali di Napoli : disagi nella zona collinare di Napoli per il Maltempo che ha colpito la citta’ nel pomeriggio. Problemi, in particolare, nelle strade di accesso ai vari ospedali della zona. Secondo alcune segnalazioni, al Cardarelli la corsia di accesso si e’ allagata con le ambulanze che hanno avuto difficolta’ a raggiungere l’accesso del Pronto Soccorso. Al Policlinico la grandine mista a nevischio che si e’ abbattuta sulla zona ...

Previsioni meteo 19 novembre - forte Maltempo : piogge a Centro-nord e Campania - temporali in Sicilia : La perturbazione nr.7 del mese toccherà molte regioni con rischio di piogge intense e forti temporali, secondo le Previsioni di martedì 9 novembre. Nuove nevicate sulle Alpi e forte pericolo valanghe. Allerta rossa su parte dell'Emilia-Romagna e arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto.Continua a leggere

Maltempo Campania : dopo la mareggiata quintali di plastica sull’arenile di Napoli : A causa delle intense mareggiate dei giorni scorsi, quintali di plastica e di rifiuti vari sono stati trasportati sull’arenile del lungomare Caracciolo a Napoli: sul posto, per la rimozione, gli operatori del Comune. Il fenomeno, abbastanza comune, è stato aggravato dalla durata della avverse condizioni meteo che da giorni assediano il capoluogo campano. L’intera spiaggia antistante la Rotonda Diaz è stata invasa da oggetti come ...

Maltempo Campania : al via la conta dei danni per esondazioni - allagamenti e alberi caduti : Dopo giorni di Maltempo è iniziata la conta dei danni in Campania: situazione critica nel Casertano, dove l’esondazione di corsi d’acqua ha seriamente compromesso l’operatività di aziende agricole e zootecniche. Oggi a Caserta il sindaco, Carlo Marino, ha disposto la chiusura delle scuole per verifiche alle strutture, e la medesima decisione è stata presa dai primi cittadini di Aversa, Lusciano e Santa Maria Capua ...

Maltempo in Campania : scuole chiuse nel Casertano - fulmine a Battipaglia due feriti : L’ondata di Maltempo si sta abbattendo anche in Campania. Le autorità della provincia di Caserta hanno disposto la chiusura delle

Maltempo in Campania - un fulmine colpisce due giovani calciatori : Un fulmine si è abbattuto oggi sullo stadio “Pastena” di Battipaglia (Salerno) ferendo due calciatori di 15 anni. Entrambi sono stati portati nell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia dove sono stati sottoposti agli accertamenti che, secondo quanto si apprende, hanno dato esito negativo. La scarica elettrica si è abbattuta sull’impianto sportivo della Piana del Sele intorno alle 11, ...

Maltempo Campania : nubifragio su Caserta - migliaia di euro di danni : Una forte ondata di Maltempo da ieri sta investendo larga parte del territorio di Caserta, in particolare la pianura campana e l’area alifana. I campi sono allegati e le stalle sono distrutte – denuncia Coldiretti Caserta – con la conta dei danni che rischia di aggravarsi nelle prossime ore. Tramite gli uffici territoriali della principale organizzazione agricola – allertati dal direttore Giuseppe Miselli, d’intesa ...

Maltempo Campania - allerta gialla prorogata fino a domani sera : vento forte e temporali : La Protezione civile regionale ha prorogato l’avviso di criticità meteo attualmente in vigore fino alle ore 20 di domani, estendendo la criticità gialla per rischio idrogeologico localizzato a tutta la Campania. Si prevedono, infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, localmente anche intense. A questo quadro sono associati ancora venti forti da Sud-est, soprattutto lungo la fascia costiera, con ...

Maltempo Campania : travolto dal fiume - si salva con il suo cane su un lembo di terra asciutta : Si è salvato dalle acque del fiume Volturno, nel Casertano, straripate per le abbondanti piogge, rifugiandosi con il suo cane sull’unico lembo di terra rimasto asciutto, fino a quando i carabinieri forestali non lo hanno riportato in una area sicura. Protagonista un cacciatore di 74 anni, che si era smarrito con il cane nei boschi attorno Sant’Angelo d’Alife, alto-Casertano in una zona attraversata dal Volturno. L’uomo ha ...

Maltempo Campania - area flegrea : sospese le corse della Cumana per smottamento : I collegamenti della ferrovia Cumana nell’area flegrea sono stati sospesi tra le stazioni di Pozzuoli centro e Gerolomini per un cedimento dei binari nei pressi del passaggio a livello di Pozzuoli centro. L’EAV sta provvedendo ad ispezioni e verifiche con i propri tecnici. La causa dello smottamento pare sia riconducibile alle infiltrazioni di acqua in seguito alle forte precipitazioni degli ultimi giorni. I collegamenti sul resto ...