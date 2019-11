Maltempo | il Ticino a rischio esondazione a Pavia

Maltempo Nord/Ovest : Po e Ticino in calo - ma si teme per nuove piogge : Situazione in miglioramento nel Nord/Ovest Italia, dove il Maltempo ha causato diversi danni. Al momento è rientrato l’allarme sullo stato dei fiumi in provincia di Pavia in seguito all’ondata di pioggia che ha interessato buona parte del Nord Italia. Dopo che ieri il Po aveva raggiunto il livello di 3,5 metri sopra lo zero idrometrico al punto di rilevazione del Ponte della Becca, oggi è sceso in maniera considerevole: alle 15 era a ...