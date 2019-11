Maltempo | il Po si è gonfiato di oltre 3 metri nelle ultime 24 ore

Maltempo - Coldiretti : il fiume Po gonfiato di 1 - 5 metri in 24 ore a causa dei nubifragi : Il Po si è gonfiato di circa 1,5 metri nelle ultime 24 ore sotto la spinta dei nubifragi che si sono abbattuti senza tregua. È quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti a Boretto in provincia di Reggio Emilia che è rappresentativo della situazione di sofferenza dei corsi d’acqua come dimostra l’allerta emessa da Protezione civile e Arpae anche con codice rosso, per la tenuta dei corsi d’acqua nella pianura emiliana. Gli ...