Maltempo | il Po a rischio esondazione | ​superata soglia di guardia

Maltempo a Napoli - chiude via Petrarca : rischio crollo alberi - residenti furiosi : Napoli. residenti furiosi a Posillipo dove, dopo il Maltempo di stanotte, è stata chiusa via Petrarca. La strada posillipina interdetta al traffico nel tratto compreso tra il civico 35 al 93,...

Maltempo fa strage di vongole - spaghetto a rischio per Natale : Pioggia, vento e mareggiate mettono a rischio i tradizionali spaghetti con le vongole della vigilia di Natale. A far scattare l’allarme è Fedagripesca-Confcooperative che in questi giorni ha verificato una strage di lupini, la vongola Venus Gallina autoctona del Mediterraneo pescata in mare a differenza della ‘filippina’ che invece viene allevata.Migliaia gli esemplari spiaggiati lungo le coste intorno a Chioggia, come ...

Serie A. Sampdoria-Udinese a rischio per Maltempo : Riparte la Serie A ma sul massimo campionato incombe il maltempo. Sampdoria-Udinese, gara in programma domenica 24 novembre alle 18,

Allerta Meteo - violento CICLONE in atto sull’Italia : Maltempo estremo da Nord a Sud - alto rischio ALLUVIONI e TORNADO fino a Lunedì : Allerta Meteo – L’attesa Tempesta Mediterranea sta colpendo duramente l’Italia in questo Sabato 23 Novembre: piogge torrenziali si stanno abbattendo sul Nord/Ovest, e in modo particolare sulla Liguria dove sono caduti oltre 350mm di pioggia a Genova e 150mm di pioggia a Savona. Diluvia anche in Piemonte, con picchi diffusi di 150mm di pioggia nei settori meridionali e in quelli settentrionali della Regione. Le temperature sono ...

Allerta meteo - Maltempo a Genova : a rischio Sampdoria-Udinese : Sampdoria-Udinese è il match di Serie A in programma alle 18 di domani. Scontro salvezza al Ferraris, tra due squadre che di recente hanno modificato leggermente (in meglio) il cammino altalenante e non proprio limpidissimo. La partita, però, non è ancora sicuro che si giochi. Perlomeno non c’è una certezza totale. L’Allerta rossa presente nella giornata odierna fa scattare qualche piccolo campanello d’allarme. Tuttavia, ...

Maltempo - allerta meteo su tutta Italia : in arrivo un weekend da incubo. A rischio Liguria e Veneto : Maltempo, allerta meteo su tutta Italia: in arrivo un weekend da incubo. Dopo una breve pausa il tempo torna protagonista in negativo per il nostro Paese. Le previsioni, infatti, non promettono nulla...

Maltempo - l'Italia nel weekend torna sotto la pioggia. E c'è il rischio alluvioni : Un ciclone di origine nordatlantica si posizionerà sulla Francia meridionale e nel corso del weekend raggiungerà dapprima la Sardegna e poi le regioni meridionali con venti di scirocco sino 100 km/h. Mareggiare sul versante tirrenico e mare ligure. torna l'acqua alta a Venezia

In arrivo un fine settimana di Maltempo con piogge forti e rischio alluvioni : Una nuova perturbazione porta temporali al Nord e sulla fascia tirrenica. In arrivo la neve sopra quota mille, e nel fine settimana allarme straripamenti al Nord e in Sicilia, Calabria e Basilicata

Maltempo Toscana : Rossi annuncia altri 100 milioni per la riduzione del rischio idraulico” : Sono cento i milioni di euro che la Regione Toscana si appresta ad investire per accrescere la sicurezza idraulica del suo territorio e garantire quella dei cittadini. Ad annunciarlo è stato il presidente Enrico Rossi nel corso del sopralluogo che ha effettuato questa mattina a Pontedera, presso l’opera di presa dello scolmatore d’Arno, una dei due strumenti che, insieme alla cassa di espansione dei Piaggioni a Roffia (San Miniato), ...

Maltempo Lombardia - frana Ruinon : incontro sulle condizioni di rischio : E’ fissato per il 22 novembre un incontro con il Dipartimento di Protezione Civile per la rivalutazione delle condizioni di rischio nell’area interessata dalla frana del Ruinon in Valfurva (Sondrio). L’incontro sara’ un momento fondamentale nella fase di gestione dell’emergenza della frana. Al tavolo e’ stato invitato, per fornire il proprio supporto, anche il Centro di Competenza per le frane del Dipartimento ...

Maltempo e neve in Alto Adige : resta il rischio frane e valanghe - il punto della situazione : La Conferenza di valutazione del Centro operativo provinciale di Bolzano dell’Agenzia per la Protezione civile ha stabilito alle 12 di abbassare lo stato di protezione civile dal terzo stato di pre-allarme (Bravo) al secondo stato di allerta (Alfa). Lo riferisce il coordinatore Willigis Gallmetzer. Nel corso della notte la situazione si è normalizzata rispetto a ieri, tuttavia potrebbero verificarsi ancora localmente eventi franosi a causa delle ...

Maltempo e neve in Piemonte : rischio valanghe - strade chiuse in Valsesia : A causa delle intense precipitazioni in corso su tutto il territorio del Vercellese, in Valsesia sono state chiuse al traffico alcune strade: a seguito del parere della Commissione valanghe della Provincia sono state interdette ai mezzi la provinciale 10 tra Rimasco e Rima, all’altezza della località Ponte Quare nel comune di Alto Sermenza, la provinciale 124 Rimasco-Carcoforo, all’altezza della frazione Ferrate, la comunale Val ...

Allerta Meteo Estofex - Maltempo al Sud Italia con nubifragi e forte vento : rischio alluvioni lampo e trombe marine : Allerta Meteo – Dopo una brevissima tregua, il maltempo torna a farsi sentire sull’Italia ed Estofex ha emesso i suoi avvisi. In particolare, livello 1 per Sud Italia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania e Grecia principalmente per nubifragi e forti raffiche di vento. Livello 2 per Albania e Grecia per nubifragi, forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e tornado. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 ...