Maltempo | il Nord flagellato | un disperso ad Alessandria Torino | stop alla maratona

A Nord il Maltempo fa paura. È allarme rosso in tre regioni : Nadia Muratore Rischio inondazioni. Situazione critica in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Il Po a rischio esondazione Pioggia dirompente, vento e bufera di neve sopra i 1500 metri con un pericolo valanghe ai massimi livelli. È questa la situazione meteorologica che si è abbattuta su tutto il territorio di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, dove l'Arpa ha diramato un livello di pericolosità «rossa», ossia allerta massima. Nelle ...

Maltempo - notte di paura al Nord/Ovest : 161 evacuati in Piemonte - 500mm di pioggia e 450 persone isolate a Genova - Savona sott’acqua - Alpi sommerse di neve [LIVE] : Situazione critica a Savona, dove da ieri sera sono caduti 283mm di pioggia. La pioggia alluvionale che cade senza sosta da oltre 24 ore ha allagato una parte della citta’ con l’acqua che ha superato la soglia dei marciapiedi. Molte vie sembrano corsi d’acqua. Il torrente Letimbro si e’ ingrossato e la protezione civile comunale ha deciso di chiudere tutti i ponti sul torrente. “Non uscite da casa“, e’ ...

Allerta Meteo - violento CICLONE in atto sull’Italia : Maltempo estremo da Nord a Sud - alto rischio ALLUVIONI e TORNADO fino a Lunedì : Allerta Meteo – L’attesa Tempesta Mediterranea sta colpendo duramente l’Italia in questo Sabato 23 Novembre: piogge torrenziali si stanno abbattendo sul Nord/Ovest, e in modo particolare sulla Liguria dove sono caduti oltre 350mm di pioggia a Genova e 150mm di pioggia a Savona. Diluvia anche in Piemonte, con picchi diffusi di 150mm di pioggia nei settori meridionali e in quelli settentrionali della Regione. Le temperature sono ...

Maltempo - allerta meteo al Nord : atteso un ‘materasso d’acqua’ di 10 centimetri in Liguria : Ci attende un altro weekend di Maltempo. In particolare a farne le spese saranno le regioni settentrionali dove, dopo le piogge di questi giorni, arriverà una nuova ondata di rovesci. Saranno due le perturbazioni ad interessare la penisola nelle prossime ore: si tratta di un fenomeno eccezionale, tanto che nelle prime tre settimane di novembre le precipitazioni sono state pari a quelle che normalmente cadono nell’intera stagione autunnale. Ad ...

Allerta meteo della Protezione Civile per domani : forte Maltempo al centro-nord : Una nuova intensa perturbazione atlantica porterà maltempo domani sull'Italia, in particolar modo sui settori centro-settentrionali della penisola. Precipitazioni molto abbondanti sono previste sul...

Maltempo - è allerta in tutto il Nord : danni in Liguria : Il Maltempo non concede tregua all’Italia. Per oggi, venerdì 22 novembre, è stata decretata allerta arancione in Veneto, in Piemonte e in Emilia-Romagna. In Campania chiusa la sede di un liceo nel Napoletano. Le condizioni peggiorano nella giornata di domani in Liguria: già in allerta gialla oggi, sabato sarà colpita da una nuova perturbazione e l'allerta diventerà rossa per tutta la giornata interessando l'intero territorio delle province di ...

Avviso dell'Aeronautica Militare per il forte Maltempo in arrivo al Nord-Ovest : Una nuova perturbazione di origine atlantica interesserà l'Italia in questo fine settimana, apportando forte maltempo su diverse regioni. Le prime zone ad essere colpite dai fenomeni più intensi...

Previsioni meteo 22 novembre : nuova perturbazione - allerta Maltempo al Nord : Come sarà il tempo domani? Secondo le Previsioni meteo del 22 novembre gran parte dell’Italia dovrà fare i conti con il maltempo. Sta arrivando una nuova perturbazione di origine atlantica e la Protezione civile ha diramato allerta arancione su settori di Veneto ed Emilia-Romagna. Nel weekend il tempo peggiorerà ancora.Continua a leggere

Meteo : si intensifica il Maltempo al nord-ovest e Tirreno : Giornata di transizione per l'Italia, alle prese con i primi segnali del forte peggioramento atteso nel week-end. Le correnti fresche e umide atlantiche continuano a muoversi inesorabilmente verso...

Italia nella morsa del Maltempo : NEVE senza sosta sulle Alpi e in collina al Nord/Ovest - temporali inondazioni e fiumi in piena dal Friuli alla Sicilia : La nuova ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia da stamattina si abbatte con particolare veemenza in queste ore sulle Regioni del Nord, con abbondanti nevicate fino a bassa quota. Imbiancata persino Ceva, ad appena 380 metri di altitudine nel cuneese. Violenti temporali stanno colpendo la Liguria, con punte di oltre 100mm a Genova dove la temperatura minima è crollata a +5°C e adesso la colonnina di mercurio non supera i +7°C, ma ...

Previsioni meteo 19 novembre - forte Maltempo : piogge a Centro-nord e Campania - temporali in Sicilia : La perturbazione nr.7 del mese toccherà molte regioni con rischio di piogge intense e forti temporali, secondo le Previsioni di martedì 9 novembre. Nuove nevicate sulle Alpi e forte pericolo valanghe. Allerta rossa su parte dell'Emilia-Romagna e arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto.Continua a leggere

L'Italia nella morsa del Maltempo : da Nord a Sud frane - fiumi in piena e mareggiate. FOTO : Dalla Val Badia a Lampedusa, quasi tutto il Paese è alle prese con condizioni meteo sfavorevoli. Fiato sospeso a Pisa per l’Arno e nel Bolognese per l’esondazione dell’Idice - AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

Maltempo - Italia sotto scacco : disagi da Nord a Sud : L'ondata di Maltempo continua a flagellare diverse zone d'Italia. Criticità e allagamenti in Toscana: allerta per il fiume...

Il Maltempo mette in ginocchio l’Italia : da nord a sud frane - esondazioni - allagamenti che non siamo in grado di affrontare : A causa delle persistenti piogge che si sono abbattute sulla Liguria, una frana è caduta nel pomeriggio su una strada comunale a Carro, nello spezzino. Non ci sono feriti ma tre famiglie, una decina di persone in tutto, sono rimaste isolate. Sul posto, in frazione Pavareto, sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del Comune e nel pomeriggio interverrà una ditta attivata in somma urgenza per iniziare lo sgombero e il ripristino spiega la ...