Maltempo | frane ed esondazioni in Liguria | 122 sfollati Una dispersa nell’Alessandrino

Maltempo - frane ed esondazioni in Liguria : 85 sfollati. Un disperso nell’Alessandrino. A Venezia ancora acqua alta a 130 centimetri : In tre ore sono caduti 100 millimetri di pioggia. È la zona del Savonese quella più colpita dal Maltempo nella notte tra sabato e domenica. La situazione peggiore ad Albisola Superiore dove il rio Basco è esondato nei pressi del ponte medievale e in altri punti. Ci sono sfollati, fa sapere l’amministrazione comunale, che segnala anche frane che hanno isolata la frazione di Ellera. A Savona città, che ieri sera era allagata nella parte più ...

Maltempo nell'Imperiese : frane - crollo di muraglioni e forte mareggiata : A Imperia è stato segnalato un salice "appoggiato" su un'abitazione: sono intervenuti i vigili del Fuoco. Frana a Ospedaletti, 18 evacuati tra cui il sindaco

Maltempo - frane e valanghe in Piemonte - preoccupa piena del Po : nell’Alessandrino 60 sfollati. Il punto : Fino a domani sarà allerta rossa per il Maltempo in Piemonte. La situazione non è ancora da vera emergenza, ma sono tanti i problemi e i danni. Una sessantina di persone sono sfollate nell’Alessandrino, frazioni di piccoli paesi sono isolate, l’autostrada A5 tra il Piemonte e la Valle d’Aosta è stata chiusa per il timore che un’imponente frana scivoli a valle, un’infinità di smottamenti e strade allagate, ...

Maltempo Piemonte : nell’Alessandrino 60 sfollati - frane su 45 strade : A causa della violenta ondata di Maltempo, sono una sessantina le persone evacuate o sfollate su tutto il territorio della provincia di Alessandria, tra Alessandria, Acqui Terme, Cremolino, Gavi, Ovada e Prasco. Innumerevoli le criticità – come riferito dalla Protezione Civile nel bilancio delle 18 – per la viabilità stradale e ferroviaria. Diversi i ponti chiusi su Bormida e Orba; 7 i guadi su numerosi corsi d’acqua; 45 le ...

Maltempo in Kenya : frane nella contea di West Pokot - almeno 37 morti : almeno 37 persone sono morte in una serie di frane avvenute nella contea di West Pokot, nell’ovest del Kenya, a causa delle forti piogge cadute nella regione. È quanto riferito dal commissario della contea Apollo Okello citato dall’emittente “Citizen Tv”, secondo cui finora sono stati recuperati i corpi di 15 vittime mentre sono ancora in corso le operazioni di ricerca degli altri 22 corpi. Il governo keniota ha inviato ...

Maltempo Lombardia : 2 strade provinciali chiuse per frane nel Lecchese - Lago di Como osservato speciale : Due strade provinciali sono state chiuse in Valsassina e in Valvarrone, in provincia di Lecco, a causa di frane avvenute nelle ultime ore e dovute al perdurare dell’ondata di Maltempo che si sta abbattendo su tutto il territorio con abbondanti precipitazioni piovose. Tra Esino Lario e Parlasco, è stata chiusa la provinciale 65 a causa di fango, alberi e detriti finiti sulla sede stradale. La strada era stata riaperta dopo un primo ...

Piemonte nella morsa del Maltempo : torrenti in piena e frane nell'alessandrino : Piogge incessanti continuano ad interessare il nord-ovest con molti disagi e criticità che crescono di ora in ora. Oltre alla Liguria è il Piemonte la regione più colpita. Estesi allagamenti si...

Maltempo Liguria - ancora allerta rossa : marea con onde fino a 6m - allagamenti e frane : Non ci sono solo la pioggia e le frane a ‘minacciare’ la Liguria in allerta rossa dalla mezzanotte. Fa paura anche il mare con onde fino a 6 metri. La mareggiata ha colpito pesantemente Alassio, dove l’acqua ha invaso la mareggiata. E’ questa una delle maggiori criticita’ nel Savonese. A Varazze fa paura il livello del torrente Teiro, ad Albisola Superiore e’ esondato il rio Basco. A Savona citta’ ci ...

Maltempo - allerta rossa a Genova : pioggia record - allagamenti e frane. Esondati i rii Fegino e Ruscarolo - 19 sfollati [FOTO LIVE] : E’ la giornata dell’allerta rossa a Genova, dove i primi danni si sono verificati già dalla notte. La violenta pioggia ha allagato le strade, molte vie resteranno chiuse. Il comune invita i cittadini che si trovano nelle zone colpite a “rimanere in casa o in locali protetti fino al completo deflusso delle acque”. In particolare, non sono percorribili Via Milano sottopasso, Via Pacoret chiusa solo una corsia, Via ...