Maltempo Francia | alluvioni in Costa Azzurra | 2 morti e un disperso

Maltempo Francia - alluvioni in Costa Azzurra : trovati i corpi dei 2 dispersi : trovati i corpi delle 2 persone disperse nel dipartimento francese del Varo, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra colpita dal forte Maltempo: lo ha confermato la Prefettura precisando che un corpo è stato ritrovato a Muy, vicino alla zona dove un’imbarcazione di soccorso si è capovolta sabato notte con tre vigili del fuoco e tre civili a bordo. Uno dei civili risultava disperso. Il secondo corpo è stato ritrovato nel comune di ...

Maltempo Francia : alluvioni in Costa Azzurra - 2 dispersi : Piogge torrenziali in Costa Azzurra hanno creato gravi danni e disagi: a causa delle alluvioni 2 persone sono disperse, 2 sono rimaste ferite e centinaia di case risultano allagate. Oltre 1.600 i vigili del fuoco sono stati mobilitati, migliaia le richieste di soccorso e centinaia gli interventi effettuati nelle ultime 48 ore. I dispersi sono un uomo di 77 anni e un’altra persona, caduta in acqua. Una donna di 39 anni è rimasta gravemente ...

Maltempo Francia : 145mila persone senza elettricità per nevicata nel sud del Paese : Sono circa 145mila le persone rimaste ancora senza elettricità nel sud est della Francia in seguito alla prima, abbondante, nevicata della stagione. I disagi hanno colpito i dipartimenti della Loira, Drome, Isere, Rhone e Ardeche, riferisce l’operatore elettrico Enedis. La situazione è comunque in miglioramento dopo che inizialmente erano almeno 330mila le utenze senza elettricità. Nelle regioni colpite dalla tempesta e la nevicata di ...

Maltempo Francia : ritrovata morta donna dispersa a Nizza : La Francia conta i danni dopo il passaggio della tempesta Amélie: una donna data per dispersa nel fine settimana a Nizza, sulla Costa azzurra, è stata ritrovata morta, secondo quanto riportato dalla tv BFM. La 71enne è stata travolta da una frana del terreno dietro la sua casa: sull’edificio si sono riversati diversi metri cubi di fango. L'articolo Maltempo Francia: ritrovata morta donna dispersa a Nizza sembra essere il primo su Meteo Web.

I danni del Maltempo nel sud della Francia : Ci sono stati allagamenti e disagi; alcune tratte di treni ad alta velocità saranno sospese fino al 4 novembre

Maltempo - parti dell’Europa in ginocchio : alluvioni - devastazione - morti e dispersi in Italia - Francia e Spagna [FOTO e VIDEO] : Parte dell’Europa fa i conti con il Maltempo. Oltre all’Italia, devastata al Nord-Ovest da nubifragi e alluvioni, in pochi giorni, su alcune zone della Spagna sudorientale e della Francia meridionale sono caduti quasi 3 mesi di pioggia a causa del forte sistema che ha sferzato il Mediterraneo occidentale. Molte località da Peniscola (Spagna) a Montpellier (Francia) hanno ricevuto 50-100mm di pioggia, con le località più colpite che hanno ...

Francia colpita duramente dal Maltempo - alluvioni in atto in Occitania : La forte perturbazione giunta sul Mediterraneo nei giorni scorsi si sta evolvendo in un ciclone decisamente intenso pronto ormai a colpire anche l'Italia, come descritto in questo articolo. Il...

Maltempo Liguria : nuova struttura temporalesca dalla Francia : Gli specialisti dell’Arpal stanno monitorando strettamente una nuova struttura temporalesca che attualmente si trova sulla Francia, perché, stante un flusso umido da sud ovest, potrebbe portare ancora temporali anche intensi sul Ponente Ligure. Nel frattempo, sull’entroterra di Imperia ha ripreso debolmente a piovere. La situazione “combinata alla saturazione del terreno e al livello dei torrenti, che in Valbormida (nel ...