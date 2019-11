Maltempo | esonda il Lago di Como | pioggia senza sosta | grande preoccupazione FOTO LIVE

Maltempo Campania : esondato il fiume Sarno nel Napoletano : A causa delle piogge torrenziali delle scorse ore, il fiume Sarno è esondato in via Ripuaria, a qualche centinaio di metri dalla foce. Situazione critica alla periferia di Castellammare di Stabia (Napoli). Alle 08:30 di questa mattina è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco che ha portato in salvo una famiglia di 4 persone. L'articolo Maltempo Campania: esondato il fiume Sarno nel Napoletano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - il Po a rischio esondazione : ?superata soglia di guardia : Alessandro Ferro Il Maltempo di queste ore ha portato al repentino innalzamento del fiume Po che ha già allagato i Murazzi ed il Borgo Medievale a Torino. Una donna risulta dispersa sul Bormida Il Po torna a fare paura. Le piogge incessanti delle ultime ore ed il Maltempo dei giorni scorsi hanno portato all'innalzamento repentino del fiume che è salito di tre metri nelle ultime 24 ore e viene tenuto costantemente sotto osservazione. ...

Maltempo - frane ed esondazioni in Liguria : 122 sfollati. Una dispersa nell’Alessandrino. Il Po supera il livello di guardia in Piemonte : In Liguria ci sono 122 sfollati e 374 persone sono rimaste isolate a causa delle frane. Mentre ora a preoccupare è la situazione del Po che ha superato il livello di guardia: nel Cuneese Cardé è finita sott’acqua, decine le abitazioni allagate. Sempre in Piemonte, nella provincia di Alessandria, una donna di 52 anni è dispersa: l’auto su cui viaggiava è finita nel fiume Bormida a Sezzadio. È rimasta intrappolata nel mezzo, mentre gli altri ...

Maltempo in Liguria - allagamenti ed esondazioni a Genova : Il Maltempo non dà tregua e la situazione più critica in queste ore è in Liguria, dove c'è allerta rossa. A Genova la piaggia intensa ha provocato allagamenti ed esondazione dei corsi d'acqua. 19 persone sono state sfollate. Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno effettuato 102 interventi per macchine in panne, danni d’acqua, smottamenti e alberi pericolanti. Maggiori criticità in Val Polcevera e nei quartieri Bolzaneto, Sampierdarena e ...

Maltempo - Liguria e Piemonte in ginocchio : allagamenti - frane ed esondazioni. Allerta rossa : Nord in ginocchio per il Maltempo. A preoccupare in particolare la situazione in Liguria e Piemonte dove è stata diramata l’Allerta rossa. A Genova, dove dalla notte si sono registrati allagamenti e frane, il governatore Giovanni Toti ha invitato i cittadini a "limitare gli spostamenti". Un cediment

Maltempo - Piemonte e Liguria sott’acqua : esonda il fiume Bormida - allarme per il Centa. Ponte chiuso ad Alessandria - furiose mareggiate sulle coste [FOTO] : Situazione di massima allerta in Liguria e Piemonte, dove le forti piogge stanno causando danni e alluvioni, mentre preoccupano le piene dei fiumi che risultano oltre la soglia di sicurezza. In particolare il fiume Bormida è esondato tra Dego e Piana Crixia, nel savonese. Il livello idrometrico ha superato il livello di guardia andando quindi oltre i 5 mt e 40. La conferma viene dall’unità di crisi della prefettura di Savona. Elevato anche ...

Maltempo : allerta a Genova - strade chiuse e fiumi esondati : Maltempo a Genova e in LiguriaMaltempo a Genova e in LiguriaMaltempo a Genova e in LiguriaMaltempo a Genova e in LiguriaMaltempo a Genova e in LiguriaLe previsioni annunciavano un’ondata di Maltempo sulla Liguria che puntualmente è arrivata. A Genova in particolare la notte è stata difficilissima. È allerta rossa sulla regione intera. Oltre 220 millimetri di pioggia sono caduti in una zona circoscritta: Sampierdarena, Rivarolo, Certosa, ...

Maltempo Piemonte : evacuata l’area golenale del Bormida - esonda l’Orba : Il Comune di Alessandria ha disposto l’evacuazione dell’area golenale del fiume Bormida. Strade chiuse per allagamenti nell’Ovadese, nell’Acquese e Tortonese, è esondato il torrente Orba a Capriata, mentre continua a salire il livello del torrente Erro a Cartosio. Sempre sull’Orba è stato chiuso il ponte tra Predosa e Basaluzzo, lungo la provinciale 179. Nell’Acquese e’ stata fatta evacuare per ...

Maltempo Genova : fango e detriti dopo l’esondazione del rio Fegino [VIDEO] : Notte di paura a Genova dove le forti piogge hanno causato frane e allagamenti, con la conseguente esondazione dl Rio Fegino. Restano fango e detriti nel punto in cui nella notte è esondato il rio Fegino a Genova, nella strettoia che si crea all’altezza del ponte ferroviario lungo via Borzoli all’incrocio con corso Perrone. Qui all’uscita del rio l’acqua ha raggiunto nella notte una altezza di 1,2 metri. In città si ...

