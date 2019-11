Maltempo Emilia-Romagna | ponti chiusi sul Secchia | preoccupa il Po

Maltempo Emilia Romagna - Aipo : “Il livello del Po sulla soglia della criticità ordinaria” : Si mantiene su valori di poco superiori alla soglia di criticità ordinaria il livello del fiume Po all’idrometro di Casalmaggiore, nel Cremonese, mentre ha superato questa soglia nella serata di ieri nelle sezioni di Boretto, nel Reggiano e Borgoforte nel Mantovano. E’ quanto comunica l‘Aipo-Agenzia Interregionale per il fiume Po secondo cui si prevede che nell’arco delle prossime 24 ore i valori si confermino sul livello ...

SCUOLE CHIUSE DOMANI - ALLERTA METEO/ Maltempo Napoli ed Emilia Romagna : l'elenco : SCUOLE CHIUSE per Maltempo: ALLERTA METEO rossa in Emilia Romagna: situazione critica nell'Alessandrino, elenco città. Forse serrata a Napoli

Allerta Meteo della Protezione Civile : nuova ondata di Maltempo - criticità arancione in Veneto e Emilia-Romagna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica tende ad interessare il nostro Paese, apportando le prime precipitazioni rilevanti su Liguria e Piemonte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. I ...

Maltempo Emilia Romagna : ancora 168 volontari al lavoro - 20 sfollati a Budrio : Sono ancora 168 i volontari attivi tra modenese, ferrarese e bolognese dopo l’ondata di Maltempo che si è abbattuta nei giorni scorsi in Emilia-Romagna, impegnati nello svuotamento di cantine, pulizia delle strade, monitoraggio dei fiumi, in particolare Reno e Idice. A Budrio (Bologna), dove si è registrata la situazione più critica con la falla sull’argine dell’Idice chiusa nel tempo record di due giorni, 20 persone, su 300, non possono ...

Maltempo Emilia Romagna : piene dei fiumi verso deflusso - ma resta l’allerta : Si allenta la preoccupazione per la piena dei fiumi in Emilia-Romagna, anche se in alcune zone l’attenzione rimane alta, in particolare vicino al Reno e al Po. La Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta per domani, di colore arancione per criticità idraulica (dunque legata ai corsi) per la sola zona di pianura a cavallo tra le province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Di colore giallo invece per tutte le altre zone, tranne la ...

Maltempo Emilia Romagna : riaperti ponti sul Secchia e sul Panaro - criticità su strade di montagna : Dopo il passaggio della piena dei fiumi causata dal Maltempo dei giorni scorsi, sono stati riaperti i ponti sul Secchia e sul Panaro nel Modenese. Nel dettaglio, la Provincia ha riaperto il ponte di Navicello Vecchio a Modena sul fiume Panaro lungo la diramazione della strada provinciale 255 tra Modena e Nonantola e sul Secchia il ponte Motta sulla provinciale 468 tra Carpi e Cavezzo, il ponte Pioppa sulla strada provinciale 11 e il ponte di ...

Maltempo Emilia Romagna - Coldiretti : “6 milioni di danni tra Bolognese e Modenese” : Cinque milioni di euro in provincia di Bologna, e un milione di euro nel Modenese. E’ questa la prima stima – stilata dalla Coldiretti Emilia-Romagna – dei danni causati nella zona di Budrio e in provincia di Modena dal Maltempo che si abbattuto sull’Emilia-Romagna nei giorni scorsi e che ha visto “800 ettari di terreno coltivato completamente sommersi, più danni alle strutture, alle macchine, a strade e ferrovie e ...

Maltempo - allerta arancione in Veneto ed Emilia Romagna : È ancora allerta in alcune regioni per il Maltempo che in questi giorni sta attraversando l’Italia, in attesa di una nuova importante perturbazione in arrivo nel fine settimana. Per la giornata di oggi, 21 novembre, l’allerta è arancione in parte del Veneto e in alcune zone dell’Emilia Romagna. È invece gialla in Alto Adige, nelle zone costiere del Lazio e nella parte occidentale della Toscana. In Emilia Romagna l'allerta è di criticità ...

Maltempo Emilia Romagna : 1 - 2 mln di danni sulle strade della provincia di Bologna : Tra smottamenti in montagna e buche in pianura, a causa del Maltempo, ammonta a 1,2 milioni di euro la stima dei danni sulle strade provinciali del Bolognese. E’ quanto emerge dai controlli compiuti in queste ore dai tecnici della Citta’ Metropolitana di Bologna. La cifra – spiega una nota di Palazzo Malvezzi – comprende interventi ‘tampone’ per evitare maggiori dissesti per circa 200.000 euro e opere da ...

Maltempo Emilia Romagna : chiusa la breccia dell’argine dell’Idice - prosegue il monitoraggio dei corsi d’acqua : chiusa nella notte la breccia dell’argine dell’Idice che ha causato l’allagamento di una parte del territorio comunale di Budrio, nel bolognese. Ora l’acqua non esce più: tamponata la falla, continua il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della zona colpita. Nel frattempo sono in miglioramento le condizioni meteo: nelle prossime ore è previsto uno stop delle precipitazioni. E il quadro della situazione legata al ...

Maltempo Emilia Romagna - Costa : “63 milioni ai progetti cantierabili” : “Il governo già a settembre ha assegnato 21 milioni per 18 interventi sul dissesto idrogeologico in Emilia Romagna. Altri 25 milioni sono andati all’Autorità di distretto del Po per il tratto regionale. Ieri abbiamo stanziato 17 milioni per altri progetti. Sono progetti già cantierabili. L’anno scorso avevamo stanziato 74 milioni per i fiumi dell’Emilia Romagna. Ho dato la mia disponibilità alla Regione, se le risorse per ...

Maltempo Emilia Romagna : l’allerta per i fiumi passa da rossa ad arancione : Si conferma l’allerta meteo in Emilia-Romagna ma passa da rossa ad arancione per criticita’ idraulica – ossia per i fiumi – sulla pianura ferrarese, ravennate e bolognese, sulla costa ferrarese e sulla pianura del Modenese, del Reggiano e del Parmense. L’allerta – emanata dall’Arpae e dalla Protezione Civile regionale – e’ in vigore dalla mezzanotte di oggi a quella di domani e prevede un ...

Maltempo Emilia-Romagna : chiusa la falla sull’argine dell’Idice a Budrio : “E’ stata chiusa la falla sull’argine dell’Idice“: lo ha confermato Maurizio Mazzanti, sindaco di Budrio, cittadina del Bolognese colpita ieri da una nuova esondazione a seguito delle piogge. “Si tratta del compimento della prima parte di ripristino dell’argine, ma che consente la cessazione della fuoriuscita di acqua dal letto del torrente. Per il resto la notte è passata tranquilla senza particolari segnalazioni. Il ...

Maltempo a Modena : chiude nella notte via Emilia est alla Fossalta : A causa degli alti livelli di Panaro, Tiepido e Grizzaga, dalle 22 a Modena verrà chiusa via Emilia est dal